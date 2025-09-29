Украйна търси все по-млади войници

„Инструкторите ни напомнят постоянно да сме наясно, че всеки ден в нашата позиция може да е последният“, казва 18-годишният Улан по време на една от подготовките си, вече облечен в униформата на украинската армия заедно с десетина свои колеги. Те бяха деца, когато през 2014 г. Русия окупира Крим и част от източна Украйна. Бяха тийнейджъри, когато през 2022 г. Москва започна голямата инвазия. Сега, през 2025 г., вече пълнолетни, те са последната и най-млада група, която доброволно се присъединява към местната армия, опустошена от три години и половина кървав конфликт с много висока интензивност.

До тази година профили като този на Улан не се приемаха в центровете за набиране на войници, чиято задължителна възраст е от 25 до 60 години, пише испанският El Pais. До февруари, когато Министерството на отбраната одобри така наречения проект „Договор 18-24“, който гарантира подготовка по стандартите на НАТО.

„В началото на настоящата война реших, че ще се присъединя към армията възможно най-скоро“, признава този младеж с големи сини очи, родом от северния регион Суми.

Всички членове на групата, която посети EL PAÍS, са на възраст между 18 и 24 години. Те завършват двумесечното си обучение в район на страната, който отговорните лица не позволяват да бъде посочен в този репортаж. Те го правят, след като са подписали едногодишен договор, по който ще получат около 72 000 евро. В замяна на това ще бъдат разположени в район, в който, макар правителството да не дава цифри, новините сочат, че има значителен брой жертви.

Въпреки че ще получат значителна сума пари (средната заплата е около 550 евро на месец), Улан не поставя заплатата като основна причина да облече униформата.

„Не всички можем да се присъединим към армията. Икономиката също е важна за оцеляването на страната“, казва той, докато на заден план се чуват изстрели от стрелкова тренировка.

Серхий, пожелал да каже само първото си име, 39-годишен офицер, който работи в армейска единица, която се занимава с поддържането на психическото здраве на войниците, обяснява, че се срещат два типа младежи, които се присъединяват като доброволци. От една страна, и в по-голямата си част, тези, които принадлежат към националистично семейство и придават голямо значение на отбраната на страната; и от друга, тези, които идват от семейства с проблеми и може би виждат в предлаганото заплащане изход от своята ситуация.

Във всеки случай той смята, че трябва да се подхожда с предпазливост към импулса, който може да накара тези войници на възраст между 18 и 24 години да подценяват опасностите, пред които са изправени, поради липсата си на житейски опит и поради факта, че почти никога нямат съпруги или деца.

21-годишният Александър не се съмнява, че първата причина да се запише в армията като доброволец е „да защити родината“. Току-що е скочил с пушката си в ръка от боен инфантериен автомобил тип BMP 2, на който провеждат учения. Когато е бил на 17 години, в живота му избухва голямата инвазия и той заминава за Полша със семейството си. Баща му се върнал и се записал, но той не успял след няколко опита, защото му казвали, че е много млад. С тази кампания 18-24 е намерил своя шанс. „Бързо, бързо, бързо!”, вика им инструкторът, докато кара останалите да легнат на земята в позиция за стрелба.

Майката на Александър, обяснява младежът, не е искала още един военен вкъщи. Няколко членове на семейството са се озовали в армията през годините. Съпругата на младия войник също не го е подкрепила в началото. Реалността е, че, както признават военните отговорници в страната, армията не може да спре да набира войници, защото трябва да поддържа висок брой на личния състав, дори и след като руската инвазия приключи. На фона на позиции като тази на Александър и на онези, които се записват доброволно, без да са задължени от закона, от чувство за патриотизъм, има стотици хиляди мъже –до 1,5 милиона според изчисленията на властите – в възраст за набор в армията, които отказват да бъдат набирани и живеят извън закона.

Недостигът на личен състав е накарал властите в Киев да търсят нови начини, които да позволят, отчасти, да се справи с този проблем. Затова, освен младежите на възраст между 18 и 24 години, армията вече е отворила вратите си и за хора над 60 години, които желаят да се запишат, макар че те няма да бъдат разпределени на бойни позиции. Далеч от задължение, договорът 18-24 „по-скоро е възможност за хората да вземат съзнателно решение, да придобият боен опит и да постигнат финансова стабилност само за една година. Решението да удължи службата си или да се върне към цивилния живот е на доброволеца“, подчерта министърът на отбраната Рустем Умеров в началото на 2025 г.

Подписването на договора предполага получаване на един милион гривни (около 20 700 евро). От тази сума 200 000 се изплащат веднага, а останалата част – по време на службата. Освен това те получават месечно възнаграждение до 120 000 гривни (около 2500 евро), както и други предимства: безлихвен ипотечен кредит, финансирано от държавата обучение, достъп до безплатна медицинска помощ, право да пътуват в чужбина след изтичане на една година служба, както и освобождаване от мобилизация в продължение на 12 месеца след изтичане на договора.

Улан, Александър и останалите са в тренировъчния лагер от пет седмици. Те са се упражнявали с оръжия, научили са се да се придвижват и координират, да се защитават... Александър вече знае къде ще бъде разпределен като член на пехотата, но не е упълномощен да дава подробности. Инструкторът им дава заповеди и съвети с висок глас. Поставя им пушката по подходящ начин, казва им как да се движат в група и индивидуално... Групата скоро ще завърши двамесечното обучение и момчетата ще бъдат разпределени в различни бригади. Войната в Украйна продължава и перспективите не дават повод за оптимизъм.