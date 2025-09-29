Русия има основание да се страхува от ATACMS, доставени на Украйна от Запада

В последните дни от мандата си бившият президент на САЩ Джо Байдън даде зелена светлина на Украйна да използва американски ракети с дълъг обсег, за да поразява цели дълбоко в руска територия. Доставката и последващото използване на тези армейски тактически ракетни системи (ATACMS) се оказаха повратна точка във войната. Макар Киев да е разполагал с оръжия с дълъг обсег в региони, които Русия счита за своя територия, като Крим, не са били извършвани прецизни атаки в Русия, пише Мая Карлин, автор по въпросите на националната сигурност в The National Interest.

Киев получи първата доставка на тази оръжейна система през октомври 2023 г. Втората доставка на ATACMS за Украйна се състоя в началото на 2024 г. Първоначално предишната администрация на Байдън забрани на Киев да използва ATACMS в Русия, от страх от ескалация. С продължаването на войната, която вече трае почти четири години, обаче, нуждата от такива сложни оръжия се увеличи.

Историята зад ATACMS

Армейската тактическа ракетна система, разработена от Lockheed Martin, е балистична ракета земя-земя, способна да поразява цели на разстояние до 186 мили. Концепцията, стояща зад ATACMS, датира от времето на Студената война, когато американските власти искаха да разполагат с конвенционална тактическа балистична ракета. В началото на надпреварата във въоръжаването САЩ разчитаха на ракетата MGM-52 Lance. С напрежението между САЩ и Съветския съюз обаче, американската армия реши да замени Lance с ракета на твърдо гориво.

Стандартната версия на ATACMS е Block I. Проектирани да поразяват с висока точност цели, включително ракетни бази, летища и други ценни обекти, субмунициите Block I могат ефективно да наводнят вражеските зони. Всъщност Block I ATACM могат да се използват дори за поразяване на движещи се военни цели. Функциониращи като касетъчни бомби, тези субмуниции могат да бъдат разпръснати върху по-голяма целева зона. Както подробно е описано от Центъра за стратегически и международни изследвания, „ATACMS Block 1 се изстрелва от модифицирана версия на MLRS M270 AVMRL (Armored Vehicle Multiple Rocket Launcher), която заменя дванадесет ракети MRLS с две ракети ATACMS Block 1. Един ATACMS Block 1 може да бъде пренасян и изстрелван и от леко колесно превозно средство HIMARS XM142 на американската армия.“ Вторият тип бойна глава, която може да бъде изстреляна от ATACM, е 225-килограмова единична бойна глава, високо експлозивен вариант, предназначен да унищожава по-големи структури и съоръжения.

Макар че използването на ATACMS от Киев се разглежда като бонус за отбранителните усилия на страната срещу Москва, нейните сили са били критикувани за прекомерното използване на ракетната система с дълъг обсег. Тази пролет украинската армия е пропиляла част от модерното оръжие, доставено от САЩ и съюзниците им от НАТО по фронтовите линии. Според The Defense Post, британски официални лица твърдят, че украинските бригади са използвали лекото противотанково оръжие от ново поколение като стандартен гранатомет с ракетно задвижване срещу руските позиции. Тъй като се смяташе, че Киев е на път да изчерпи запасите си от ATACMS по това време, прекомерното или неправилното използване на тогавашните му запаси беше под въпрос. Тъй като вероятността за скорошно прекратяване на огъня остава съмнителна, трябва да се очаква продължителното използване на ATACMS или подобни оръжейни системи.