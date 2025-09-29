Русия осъди „циничните обвинения“ за намеса в изборите в Молдова

Русия отрече обвиненията, че се е опитала да се намеси в парламентарните избори в Молдова, след като управляващата проевропейска партия спечели в неделя голямо мнозинство.
„Властите на страната цинично обвиниха Русия, а не Европейския съюз, в намеса в политическите процеси в Молдова, подхранвайки инсинуации за несъществуваща „руска заплаха", гласи изявление на говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.