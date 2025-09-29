Теч в машинното отделение отново спря флотилията на Грета за Газа

Флотилията от 44 лодки за помощ на Грета Тунберг за Газа беше принудена да спре след пореден инцидент, само два дни след като отплава от гръцко пристанище, където беше акостирала.

Флотилията се приближава към ивицата Газа, където се надява да пробие военноморската блокада на Израел на палестинската територия, за да достави хуманитарна помощ. След като спря в петък в Гърция поради трудни метеорологични условия и логистични предизвикателства, флотилията от над 500 доброволци отново отплава в неделя, съобщиха организаторите на лодките.

Но теч в машинното отделение на един от корабите, наречен Johnny M, доведе до повторно спиране на цялата флотилия в понеделник сутринта, съобщава The Independent.

"Флотилата временно спря, след като Johnny M получи теч в машинното отделение. Ситуацията не можа да бъде разрешена в морето и корабът не е в състояние да продължи“, написа Global Sumud Flotilla в актуализация в социалните медии в 9:13 ч. местно време.

"Всички участници са били безопасно прехвърлени на друг кораб, някои ще бъдат преназначени на други лодки, а други ще бъдат изкарани на брега.“

Групата заяви, че забавянето "няма да причини значително забавяне на мисията, която трябва да пристигне още след четири дни“.

Флотилията на Грета е рекламен трик?

Израелските власти определиха мисията като рекламен трик и предупредиха, че ще предприемат необходимите действия, за да предотвратят достигането на доброволците до Газа с помощта.

Израел настоява, че блокадата му, която според хуманитарните организации и ООН е причина за широко разпространения глад и нестабилност в части от ивицата, е необходима, за да се предотврати попадането на помощ в ръцете на Хамас.

"Първо, не мисля, че някой би рискувал живота си за рекламен трик. Второ, ако смятате, че това е рекламен трик, попитали ли сте хората в Газа дали го смятат за рекламен трик?", каза Грета Тумберг в интервю за ВВС.

В неделя италианският външен министър Антонио Таяни повтори предложение, направено миналата седмица, флотилията да отведе помощта в Кипър за евентуално разпределение в Газа от Римокатолическата църква.

Флотилията отхвърли предложението, а също така отхвърли и исканията на израелските власти да предаде помощта, която Израел да разпредели чрез подкрепяна от САЩ агенция за помощ.

Флотилията беше ударена от дронове, въоръжени със зашеметяващи гранати и дразнители, докато беше в международни води край Крит в сряда, което причини само материални щети.