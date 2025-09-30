По-голямата част от 339-те деца в списъка, предаден от Украйна в Истанбул, се оказаха или пълнолетни, или извън руска територия. Това каза руският външен министър Сергей Лавров пред репортери в кулоарите на 22-рата годишна среща на Международния дискусионен клуб „Валдай“, предава ТАСС.

„Украинците отдавна твърдят, че десетки хиляди деца са изчезнали и че Русия ги е „евакуирала“. Когато руската и украинската делегации се срещнаха отново в Истанбул, нашата делегация настоя: моля, дайте ни списък с тези деца; това е сериозен въпрос. След много упорити убеждавания украинците предадоха списък с 339 деца. Повечето от тях се оказаха възрастни, а не деца, и по никакъв начин не бяха свързани с присъствието си на руска територия. По-голямата част от тях се озоваха не в Русия, а в Европа“, каза Лавров.

Следователно, според ръководителя на руската дипломация, тези хуманитарни въпроси трябва да бъдат решени справедливо. Русия оценява ангажимента на Бразилия към това, подчерта Лавров.

„Що се отнася до политическите аспекти на уреждането, ние обясняваме на нашите бразилски колеги и на други колеги от БРИКС подходите, които президентът на Русия Владимир Путин многократно е изразявал: най-важното за устойчиво уреждане е да се отстранят коренните причини за конфликта, да се премахнат заплахите за сигурността на Руската федерация, които Западът създаде чрез украинския режим, и да се възстановят напълно правата на руския народ и рускоезичното население, които са законово забранени в Украйна. Така че ще продължим да си сътрудничим“, добави той.

Лавров също подчерта, че Русия има „много близки отношения с бразилските си приятели“.