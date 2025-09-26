Лавров: НАТО и ЕС водят война срещу Русия чрез Украйна

В реч пред ООН руският външен министър обвини НАТО и Европейския съюз, че използват Украйна, за да обявят „реална война“ срещу страната му, което Великобритания отхвърли като „фалшиви фантазии“, съобщава Ройтерс.

Той говори на среща на външните министри от Г-20 в ООН два дни след като американският президент Доналд Тръмп сигнализира за по-твърда позиция спрямо Москва, като похвали военните усилия на Украйна и заяви, че съюзниците от НАТО трябва да свалят руски самолети, които навлизат в тяхното въздушно пространство.

Напрежението се засили по източната граница на Европа, където Естония обвини Москва, че е изпратила три изтребителя в нейното въздушно пространство, седмица след като самолети на НАТО свалиха руски дронове в полското въздушно пространство.

„Друг ясен пример е кризата в Украйна, провокирана от Запада, чрез която НАТО и ЕС вече обявиха реална война на моята страна и са пряко въвлечени в нея“, заяви руският външен министър Сергей Лавров.

Лавров, който е външен министър от повече от две десетилетия, е правил подобни изказвания и в миналото, но тяхното ехо в сградата на ООН – изказани пред колегите му външни министри от Г-20 – подчертава сериозността на момента.

Той не спомена коментарите на Тръмп от по-рано тази седмица, а вместо това повтори позицията на Русия, че именно действията на Запада са провокирали войната в Украйна, която започна, когато силите на Москва започнаха пълномащабна инвазия през февруари 2022 г.

В изявление пред репортери в Овалния кабинет в четвъртък, тонът на Тръмп остана до голяма степен непроменен по отношение на Русия. Той изрази разочарование от действията на президента Владимир Путин и заяви, че Москва се представя зле във войната в Украйна.

Лавров проведе разговори с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в сряда. Той трябва да се обърне към Общото събрание на ООН в събота.