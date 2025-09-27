IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Лавров: Русия никога не насочва дронове или ракети към ЕС или НАТО

Никога не атакуваме цивилни цели

27.09.2025 | 21:12 ч. 17
Снимка: БГНЕС/ EPA

Русия никога не атакува цивилни цели, нито насочва дронове или ракети към държави от ЕС или НАТО. Руският външен министър Сергей Лавров заяви това на пресконференция след участието си в седмицата на високо ниво на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, предава ТАСС.

 „Никога не атакуваме цивилни цели. Случват се инциденти, но никога не участваме в целенасочен огън. Никога не насочваме нашите дронове или ракети към европейски страни – членки на Европейския съюз или Северноатлантическия алианс“, каза още Лавров.

По думите му, Европа е превърнала дипломацията в ухажване на Вашингтон, за да продължи „пътя на Байдън“.

Лавров Русия Украйна война НАТО ЕС
