Лавров: Русия никога не насочва дронове или ракети към ЕС или НАТО

Русия никога не атакува цивилни цели, нито насочва дронове или ракети към държави от ЕС или НАТО. Руският външен министър Сергей Лавров заяви това на пресконференция след участието си в седмицата на високо ниво на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, предава ТАСС.

„Никога не атакуваме цивилни цели. Случват се инциденти, но никога не участваме в целенасочен огън. Никога не насочваме нашите дронове или ракети към европейски страни – членки на Европейския съюз или Северноатлантическия алианс“, каза още Лавров.

По думите му, Европа е превърнала дипломацията в ухажване на Вашингтон, за да продължи „пътя на Байдън“.