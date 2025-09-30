IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
За първи път: Трима мъже в полиаморна връзка осиновиха дете ВИДЕО

Случаят е от Канада

30.09.2025 | 23:00 ч. 5
За първи път трима мъже в полиаморна връзка получиха разрешение да осиновят дете. Това се случи в Канада, въпреки опозицията на правителството. 

Мъжете са избрали 3-годишно момиченце от службите за закрила на детето в Квебек, което е първият подобен случай в провинцията за изцяло мъжка група.

Осиновяването беше финализирано „след щателно домашно проучване и одобрение от съда“, като двама мъже бяха посочени като законни родители, а третият потърси пълно признание съгласно актуализираните семейни закони на Квебек от решение от 2021 г. 

Това правно развитие идва на фона на промени в гражданския кодекс на Квебек.

През април 2025 г. Висшият съд на Квебек постанови, че ограничаването на родителския статус до един или двама души е противоконституционно, като по този начин се предприемат изменения, които да позволят по-голямо признание на многородителските семейства.

Междувременно съобщенията за тази опция предизвикаха смесени реакции, като мнозина изразиха загриженост за вида възпитание, което ще получи 3-годишното момиченце.

"Службите за закрила на детето научиха, че сме малко по-различни, защото сме трима, но не сме по-различни от никое друго семейство", обясняват мъжете в интервю за местни медии. 

Мъжете са наясно, че случаят им може да стигне до върховния съд в страната, като изразяват и тъга от факта, че "не са получили подкрепата на собственото си правителство, което трябва да е приобщаващо". 

