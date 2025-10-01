Силни експлозии и изстрели в Мюнхен, изгоряла е къща

Силни експлозии и изстрели се чуха днес в един от кварталите на германския град Мюнхен. Изгоряла е една еднофамилна къща, а в нея има намерен труп на мъж, предаде кореспондентът на БНР.

В северната част на Мюнхен от ранните сутрешни часове тече мащабна акция на полицията и пожарната. На място са и специални части, както и сапьори.

По информация на медиите е имало няколко експлозии. Съобщава се и за изстрели. В къщата е открито тяло на мъж.

По информация на вестник "Билд" той вероятно е заложил няколко самоделни взривни устройства в къщата на родителите си, подпалил я и след това е отнел живота си. Освен това е намерен още един човек с огнестрелни рани.

Полицията е отцепила района в широк периметър и съветва жителите и шофьорите да избягват мястото.

Огромен облак дим се вижда отдалеч. Полицейският съветник Томас Шелшорн заяви пред "Билд": "В момента няма опасност за населението. Няма и връзка с Октоберфест".