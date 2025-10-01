IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
МААЕ: Няма непосредствена опасност за Запорожката АЕЦ

Най-голямата електроцентрала в Европа е лишена от външно електрозахранване от поне една седмица

01.10.2025 | 12:36 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Атомната електроцентрала в югоизточния украински град Запорожие, окупирана от руските въоръжени сили, не представлява "непосредствена опасност", докато функционира благодарение на "резервните дизелови генератори", заяви днес ръководителят на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси, цитиран от Франс прес.

Той подчерта, че "най-голямата електроцентрала в Европа е лишена от външно електрозахранване от поне една седмица, което е най-дългият случай от този тип за повече от три години и половина война".

По-рано украинският президент Володимир Зеленски нарече ситуацията в централата "критична", отбелязва АФП. (БТА)

Тагове:

Запорожката АЕЦ войната в Украйна МААЕ
