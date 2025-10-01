МААЕ: Няма непосредствена опасност за Запорожката АЕЦ

Атомната електроцентрала в югоизточния украински град Запорожие, окупирана от руските въоръжени сили, не представлява "непосредствена опасност", докато функционира благодарение на "резервните дизелови генератори", заяви днес ръководителят на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси, цитиран от Франс прес.

Той подчерта, че "най-голямата електроцентрала в Европа е лишена от външно електрозахранване от поне една седмица, което е най-дългият случай от този тип за повече от три години и половина война".

По-рано украинският президент Володимир Зеленски нарече ситуацията в централата "критична", отбелязва АФП. (БТА)