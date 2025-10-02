IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп спря 26 млрд. долара за продемократични щати и призова да изчистят "изгнилите дърва"

От замразените субсидии 18 милиарда бяха предвидени за пътни проекти в Ню Йорк

02.10.2025 | 07:23 ч. 1
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Правителството на американския президент - републиканеца Доналд Тръмп, замрази 26 милиарда долара, предназначени за субсидиране на клонящите към Демократическата партия щати, предаде Ройтерс.

Действието се тълкува като отговор на фактическото прекратяване на работата на администрацията на Тръмп, която официално преустанови по-голямата част от дейностите си.

Това е 15-ото спиране на дейността на правителството на САЩ - така нареченият шътдаун, от 1981 г. насам.

"Републиканците трябва да използват открилата се възможност след принудителното затваряне на правителството, предизвикано от демократите, за да изчистят изгнилите дърва, отпадъците и измамите. Могат да бъдат спестени милиарди долари", написа Тръмп в своята социална мрежа "Трут соушъл".

От замразените субсидии 18 милиарда бяха предвидени за пътни проекти в щата Ню Йорк, а 8 млрд. - за програми за зелена енергия в 16 щата с губернатори демократи, в това число Калифорния и Илинойс. /БТА

 

