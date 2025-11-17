Сигнал за дрон временно затвори летище в Дания

Летището в Олборг в Дания беше затворено за няколко часа късно в неделя, след като бяха съобщени дронове в близкото въздушно пространство, съобщиха летищните власти. Това е поредният инцидент от поредица от необясними полети с дронове в цяла Европа, съобщава AFP.

"Летището беше затворено за кацания и излитания между 21:30 и 23:15 ч. (20:30 и 22:15 GMT) снощи след подозрителна активност на дронове“, каза днес в изявление говорител на датската компания за контрол на въздушното движение Naviair.

Говорителят добави, че четири полета са били засегнати от затварянето.

Инцидентът е станал близо два месеца след като мистериозни полети с дронове в Дания доведоха до едноседмична забрана за граждански полети с дронове, за да се гарантира сигурността по време на две европейски срещи на върха, проведени в Копенхаген на 1 и 2 октомври.

В края на септември започнаха полети на неидентифицирани дронове само дни след като Дания обяви, че за първи път ще се сдобие с прецизни оръжия с голям обсег, поради заплахата, която Русия представлява "за години напред“.

Датските следователи досега не са успели да идентифицират отговорните за полетите на дронове над Дания, но премиерът Мете Фредериксен посочи с пръст Русия.

"Има една основна държава, която представлява заплаха за сигурността на Европа, и това е Русия“, каза тя.