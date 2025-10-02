Русия заплашва да конфискува активи, ако ЕС използва замразени руски средства за Украйна

Русия може да национализира и бързо да продаде активи, собственост на чуждестранни лица, по нов механизъм за приватизация в отговор на всякакви европейски действия за конфискация на руски активи в чужбина, според източник на Bloomberg, близък до правителството.

Президентът Владимир Путин подписа във вторник заповед, позволяваща ускорена продажба на държавни активи по специална процедура.

Указът има за цел да ускори продажбата на различни компании, както руски, така и чуждестранни, каза запознат с въпроса човек, който поиска да остане анонимен, тъй като информацията не е публична. Ако Европейският съюз започне да конфискува руски активи, Москва може да отговори със симетрични мерки, каза източникът.

Стотици западни компании, работещи в сектори от банково дело до потребителски стоки, все още оперират в Русия, включително UniCredit SpA, Raiffeisen Bank International AG, PepsiCo Inc и Mondelez International Inc.

Путин действа на фона на срещата на лидерите на ЕС в Дания, където се набира подкрепа за план за предоставяне на 140 милиарда евро на заеми на Украйна от замразени активи на руската централна банка, преди официална среща на върха в края на този месец. Дългогодишното предложение за използване на активите набра скорост, след като САЩ при президента Доналд Тръмп спряха пряката си подкрепа за Украйна, оставяйки Европа да поеме тежестта на подпомагане на разбитата от войната нация в защитата ѝ срещу руската инвазия.

ЕС предложи план, който не би се свеждал до изземване на активите и претенциите на Русия, ако възникнат в бъдеще, биха били гарантирани, съобщи Bloomberg по-рано. Москва ще получи средствата обратно, ако се съгласи да компенсира Украйна за щетите, причинени от войната, съобщава Bloomberg TV Bulgaria.

Руският указ ограничава предварителните оценки на продажбата до 10 дни и ускорява държавната регистрация на собствеността, според документа, публикуван на уебсайта на правителството. Държавната банка „Промсвязбанк“ беше назначена да се занимава с подобни сделки, а в заповедта на Путин се подчертава, че промените са в отговор на санкциите срещу Русия.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков не отговори веднага на искане за коментар. По-рано в сряда той нарече плана на ЕС за активите „незаконно изземване на руска собственост, кражба“.

Путин предупреди, че световният финансов ред ще бъде подкопан, ако Западът предприеме действия за изземване на замразените държавни резерви на Русия в чужбина, които бяха блокирани в отговор на неговото нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

Новият указ може да бъде използван и за продажба на активи, някога собственост на руски инвеститори. Кремъл засили конфискациите, насочени към руски граждани, включително тези с чуждестранни паспорти или обвинени в екстремизъм или корупция.

Имотите често се препродават на нови собственици, за да се наберат средства за държавния бюджет.

Общата стойност на конфискуваното имущество от 2022 г. насам достигна 3,9 трилиона рубли (48 милиарда долара) към юни, според оценки на адвокатската кантора „Некторов, Савелиев и партньори“ в Москва.

Досега Русия се е въздържала от национализиране на активи, принадлежащи на международни корпорации. Вместо това е предприела действия за временно управление на някои компании, преди да организира продажбите им на предпочитани купувачи с големи отстъпки.