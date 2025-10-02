Много ранени при нападение с нож в синагога в Манчестър

Най-малко четирима души са ранени при нападение с нож в синагогата в Манчестър, съобщават местите власти, цитирани от Euronews.

Полицията първо е реагирала на сигнали за превозно средство, насочено към пешеходци, се казва в изявление на полицията на града.

"Полицията е била извикана в синагогата на еврейската конгрегация Хийтън Парк, на Мидълтън Роуд, Кръмпсал, в 9:31 ч. (10:31 ч. CEST) от гражданин, който е заявил, че е бил свидетел на автомобил, насочен към граждани, и един мъж е бил намушкан“, се казва в изявлението.

Полицията съобщи, че заподозреният е бил прострелян. Състоянието му не е известно към този момент.

"Екипите са пристигнали на мястото в 9:41 ч. и се грижат за граждани, като в момента има четирима с наранявания, причинени както от превозното средство, така и от прободни рани“, според властите, които са помолили обществеността да избягва района до второ нареждане.

Кметът на Манчестър Анди Бърнам заяви пред ВВС, че това е "сериозен инцидент“, с който полицията и хората на място са се справили ефективно.

Нападението се е случило, когато еврейската общност отбелязва Йом Кипур (Денят на изкуплението, бел. ред.), като много вярващи посещават синагоги и отбелязват деня с пост.