Много ранени при нападение с нож в синагога в Манчестър

Предполага се, че полицията е простреляла заподозрения

02.10.2025 | 13:52 ч. 1
Reuters

Най-малко четирима души са ранени при  нападение с нож в синагогата в Манчестър, съобщават местите власти, цитирани от Euronews.

Полицията първо е реагирала на сигнали за превозно средство, насочено към пешеходци, се казва в изявление на полицията на града.

"Полицията е била извикана в синагогата на еврейската конгрегация Хийтън Парк, на Мидълтън Роуд, Кръмпсал, в 9:31 ч. (10:31 ч. CEST) от гражданин, който е заявил, че е бил свидетел на автомобил, насочен към граждани, и един мъж е бил намушкан“, се казва в изявлението.

Полицията съобщи, че заподозреният е бил прострелян. Състоянието му не е известно към този момент.

"Екипите са пристигнали на мястото в 9:41 ч. и се грижат за граждани, като в момента има четирима  с наранявания, причинени както от превозното средство, така и от прободни рани“, според властите, които са помолили обществеността да избягва района до второ нареждане.
Кметът на Манчестър Анди Бърнам заяви пред ВВС, че това е "сериозен инцидент“, с който полицията и хората на място са се справили ефективно.

Нападението се е случило, когато еврейската общност отбелязва Йом Кипур (Денят на изкуплението, бел. ред.), като много вярващи посещават синагоги и отбелязват деня с пост.

Това се случи Dnes

Тагове:

Манчестър заподозрян синагога нападание с нож пострадали Ден на изкуплението пост
