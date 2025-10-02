IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 68

Еди Рама с подигравка към Тръмп: Помири мен и Илхам Алиев! ВИДЕО

Той на шега настоя Макрон да му се извини

02.10.2025 | 14:08 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Албанският премиер, добре познат с чувството си за хумор, се присмя на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Преди началото на срещата на европейските лидери в Копенхаген, Рама се озова до френския президент Еманюел Маклон и лидера на Азербайджан Илхам Алиев. Изведнъж той настоя, че Макрон трябва да му се извини, тъй като не е получил поздравления от него. 

„Трябваше да поздравите мен и Илхам Алиев. Тръмп сложи край на конфликта между нас“, каза Еди Рама на френския президент Макрон, който се засмя нервно. 

Свързани статии

Френският президен след това шеговито плясна Рама по бузата, който продължи:

"Толкова беше обсебен от мира в Армения, че не поздрави Тръмп заради Албания".

Шегата му има солидна основа. Тръмп многократно и упорито твърдеше в поредица от срещи, че е сложил край на конфликта между Албания и Азербайджан, игнорирайки факта, че Баку има конфликт с Армения. Той също така изпита трудност да произнесе правилно името на Азербайджан.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Еди Рама Еманюел Макрон Илхан Алиев Доналд Тръмп Албания Армения Азербайджан
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem