Еди Рама с подигравка към Тръмп: Помири мен и Илхам Алиев! ВИДЕО

Албанският премиер, добре познат с чувството си за хумор, се присмя на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Преди началото на срещата на европейските лидери в Копенхаген, Рама се озова до френския президент Еманюел Маклон и лидера на Азербайджан Илхам Алиев. Изведнъж той настоя, че Макрон трябва да му се извини, тъй като не е получил поздравления от него.

„Трябваше да поздравите мен и Илхам Алиев. Тръмп сложи край на конфликта между нас“, каза Еди Рама на френския президент Макрон, който се засмя нервно.

Френският президен след това шеговито плясна Рама по бузата, който продължи:

"Толкова беше обсебен от мира в Армения, че не поздрави Тръмп заради Албания".

Шегата му има солидна основа. Тръмп многократно и упорито твърдеше в поредица от срещи, че е сложил край на конфликта между Албания и Азербайджан, игнорирайки факта, че Баку има конфликт с Армения. Той също така изпита трудност да произнесе правилно името на Азербайджан.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Macron'a: İlham Aliyev'i ve beni tebrik etmelisiniz. Trump aramızdaki çatışmayı sona erdirdi.