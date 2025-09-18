Тръмп обърка Армения с Албания, нарече Азербайджан - „Абербайджан“

Докато изброяваше това, което нарича своите успехи в прекратяването на войни по света, Доналд Тръмп повдигна въпроса за дългогодишния конфликт между Армения и Азербайджан по време на разговор с британския премиер Киър Стармър.

Тръмп събра двамата лидери в Белия дом, където те подписаха ангажимент за постигане на мир след десетилетия на периодични конфликти за спорната територия Нагорни Карабах.

Но докато обясняваше, че е „уредил“ конфликта, той нарече Армения „Албания“, а Азербайджан нарече „Абербайджан“.

Това е третият път, когато бърка една от страните през последните седмици.

Обръщайки се към глобалната дипломация, Тръмп отново каза, че е разрешил „седем войни“, откакто се е върнал в Белия дом. Въпреки това, той посочи, че тази, която е смятал за най-лесна за разрешаване заради връзката си с Владимир Путин, се е оказала по-трудна.

„Той ме разочарова“, каза Тръмп за руския си колега. „Той наистина ме разочарова... ще видим как ще се развият нещата.“