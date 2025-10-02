IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 97

185 военнопленници бяха разменени между Русия и Москва

Размяната се е състояла по силата на споразуменията

02.10.2025 | 17:52 ч. 8
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

185 военнопленници бяха разменени днес между Русия и Украйна. Информацията е на Министерството на отбраната на Русия, съобщава Ройтерс.

Ведомството каза, че в добавка към военнослужещите 20 цивилни също са били върнати в Русия, но не даде повече подробности.

Москва допълни, че размяната се е състояла по силата на споразуменията, постигнати по време на последния кръг мирни преговори лице в лице с Украйна в Истанбул на 23 юли.

Свързани статии

В момента руските военнослужещи и цивилните се намират на територията на Беларус, където им се оказва необходимата психологическа и медицинска помощ, уточни Министерството. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

военнопленници размяна споразумени Русия Украйна цивилни
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem