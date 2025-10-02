185 военнопленници бяха разменени между Русия и Москва

185 военнопленници бяха разменени днес между Русия и Украйна. Информацията е на Министерството на отбраната на Русия, съобщава Ройтерс.

Ведомството каза, че в добавка към военнослужещите 20 цивилни също са били върнати в Русия, но не даде повече подробности.

Москва допълни, че размяната се е състояла по силата на споразуменията, постигнати по време на последния кръг мирни преговори лице в лице с Украйна в Истанбул на 23 юли.

В момента руските военнослужещи и цивилните се намират на територията на Беларус, където им се оказва необходимата психологическа и медицинска помощ, уточни Министерството. / БТА