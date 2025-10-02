След зловещата атака от Манчестър: Полицията потвърди смъртта на трима души

Британската полиция потвърди смъртта на трима души, включително на нападателя, след атаката край синагога в Манчестър днес, предаде Ройтерс.

Трима човека са били ранени, се казва в изявлението, цитирано от Асошиейтед прес.

Извършителят на атаката навръх най-големия еврейски празник - Йом Кипур, е бил застрелян от полицаи. Сега няма риск за обществеността, добавиха от британската полиция.

Впоследствие тя определи атаката като "терористичен инцидент", съобщи Ройтерс.

Британската полиция смята, че е установила самоличността на нападателя, каза неин високопоставен представител. Той съобщи също, че са задържани двама души за съпричастност към нападението, но не даде повече подробности.

Британската полиция освен това е увеличила патрулите в цялата страна.

