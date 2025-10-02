Най-лошият кошмар за един евреин: Терористът от Манчестър е носил и жилетка с експлозив СНИМКИ

Reuters 1 / 6 / 6

Днес въоръжена полиция в Манчестър застреля заподозрян мъж с нож след "мародерска терористична атака" в синагога. Четирима души бяха намушкани, след като мъж, "въоръжен с бомба", се блъсна с кола в синагогата на еврейската конгрегация в Хийтън Парк в 9:31 часа. Към този момент жертвите от нападението са две.

Нападението, което се случи на еврейския свят ден Йом Кипур (Ден на изкуплението, бел. ред.), е обявено за “инцидент на Платон“ - националната кодова дума, използвана от полицията и службите за спешна помощ при реагиране на “мародерска терористична атака“.

@itvnews Police in Manchester surround a suspect following an attack at a synagogue ♬ original sound - itvnews

Зловещ видеозапис, изтекъл в социалните мрежи, показва как полицаи, въоръжени с автомати, са застреляли мъжа. Над звука на автомобилните аларми, двама полицаи са се чули да викат на хората в синагогата "останете вътре“, малко след като са застреляли предполагаемия нападател.

След това, докато един полицай крещи на смаяните свидетели да се махат, въоръжените полицаи шокиращо изкрещяват: "Той има бомба, махай се. Върни се."

Смъртоносният клип показва хора, които се опитват да се измъкнат. Докато камерата се върти наоколо, се вижда мъж, лежащ неподвижно на пода в локва кръв.

"Той има бомба, махай се оттук“, крещи един мъж, който заснема, на друг ужасен свидетел. "Ще се взриви, опитва се да натисне бутона.“

Stabbing outside Heaton Park Synagogue — attacker drove car into pedestrians, stabbed one person. Suspect shot by Greater Manchester Police, remains alive.#NYI pic.twitter.com/nRWqbVlZw7 — NewYork-Insight (@NewYork_Insight) October 2, 2025

Видеото продължава, показвайки как заподозреният се повдига от пода, преди един въоръжен полицай да се появи, за да застреля мъжа, който след това се вижда да се гърчи на пода.

Кметът на Манчестър Анди Бърнам заяви, че една от жертвите изглежда е охранител, нападнат с нож. Той каза, че "се смята“, че заподозреният е мъртъв, но това не е потвърдено.

Кадри от мястото на атаката показват множество служители на спешните служби, които са се тълпяли наоколо.

Парамедици и пожарникари са били заснети с бронежилетки, използвани по време на терористична атака. Около местните болници са въведени допълнителни мерки за сигурност.

На кратко разстояние от синагогата в Кръмсол, полицаи, въоръжени с автомати Heckler & Koch, стояха на пост в началото на пътека между къщите, водеща към задната част на синагогата.

В далечината се чуха различни полицейски коли с виещи сирени, а немаркирана кола, управлявана от мъж, който изглеждаше като военен, облечен в кафява камуфлажна армейска униформа и зелена шапка, се насочи към кордона.

Равинът описа нападението в синагогата като "най-лошия кошмар на всеки евреин“.

Равин Джонатан Ромен, почетен равин на синагогата Мейдънхед и настоящ председател на Равинския съд на Великобритания, каза, че се чувства "потресен и шокиран“ от случилото се.

"Това е най-лошият кошмар на всеки равин или на всеки евреин. Това е не само свещен ден, най-свещеният в еврейския календар, но е и време за масови събирания и време, когато еврейската общност, независимо колко религиозна или нерелигиозна е тя, се събира заедно", добави равинът.

"Това очевидно ще засили страховете, които много евреи са имали, че политическото насилие ще прерасне в религиозна омраза", каза още той.

Awful news coming from Manchester today on Yom Kippur.

Mayor @AndyBurnhamGM has just spoken about the mass stabbing which has taken place at a synagogue in Crumpsal, Manchester.

Police Officers are in attendance on Middleton Road, near to the Heaton Park synagogue.

A cordon is… pic.twitter.com/9OFoQjX8gC — Kaz Quinn #PinkPatriot #UTK 🩷 (@KarenQuinn1973) October 2, 2025

Полицейски служители, облечени в черни бойни униформи и носещи картечници, също можеха да се видят в кордона пред синагогата.

Евреин, сред група шокирани минувачи на кордона, каза, че съпругата му, дъщеря му и други членове на конгрегацията все още са в синагогата.

Няколко черни, немаркирани полицейски джипа и микробуси, превозващи цивилни служители с маски за лица, са били видени да напускат района на инцидента с висока скорост.

"Това е най-святият ден в годината и ние го разбираме. Вече няма място за евреи във Великобритания. Всичко свърши", споделя друг еврвин.

Местните жители са призовани да избягват мястото на Мидълтън Роуд, докато пътят е затворен между Уилтън Роуд и Кръмсал Лейн.

Йом Кипур се смята за най-святия ден в еврейския календар и е време, когато синагогите обикновено са особено оживени.

Дейв Рич от Community Security Trust, благотворителна организация, която следи антисемитизма във Великобритания, каза: "Йом Кипур е най-святият ден от еврейската година. Това е много тържествен ден и синагогите в цялата страна ще бъдат пълни през целия ден. Винаги има значителна операция за сигурност между полицията и CST в еврейската общност по време на всички големи еврейски празници.“

По отношение на важността му в религиозната година той каза, че е подобен на Коледа за християните, но е ден на тържественост и пост, а не на празнуване.

Британският премиер Киър Стармър осъди атаката и заяви, че след нападението в синагогите в цялата страна ще бъдат разположени "допълнителни полицейски сили“. Премиерът ще се прибере по-рано от среща на европейските лидери в Дания, за да председателства среща след инцидента.

"Фактът, че това се е случило на Йом Кипур, най-святият ден в еврейския календар, го прави още по-ужасяващо", добави Стармър.

Кралят на Великобритания Чалрз Трети каза, че той и кралицата са "дълбоко шокирани и натъжени да научат за ужасяващото нападение в Манчестър, особено на такъв важен ден за еврейската общност“.

В съобщение, издадено от Бъкингамския дворец, Чарлз заяви, че мислите и молитвите му са с всички засегнати от "този ужасяващ инцидент“, като похвали "бързите действия“ на службите за спешна помощ.