Възобновяват се директните въздушни полети между Индия и Китай

Индия и Китай този месец ще възобновят директните полети между двете страни, предаде новинарска агенция ПТИ, като се позова на индийското министерство на външните работи.

Полетите между двете страни бяха преустановени през 2020 година, по време на коронавирусната пандемия, но така и не бяха възобновени заради избухналия през май същата година военен сблъсък по линията на фактически контрол в източната част на хималайския район Ладак.

Индийското външно министерство днес съобщи, че е постигнато съгласие до края на октомври да бъдат подновени преките полети между Индия и Китай, при условие че бъде взето решение от съответните превозвачи и бъдат изпълнени всички оперативни критерии.

От началото на тази година органите за гражданско въздухоплаване на двете страни обсъждат техническите аспекти на възобновяването на преките въздушни полети, добавя индийското дипломатическо ведомство.

Индийският премиер Нарендра Моди в края на септември посети Китай за първи за последните седем години, за да участва в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС). Тогава Моди се срещна с китайския президент Си Цзинпин, като двамата лидери постигнаха съгласие, че Индия и Китай са партньори в областта на развитието, а не съперници. Моди и Си обсъдиха и засилването на двустранните търговски връзки, като индийският премиер изрази загриженост от нарастващия търговски дефицит с Китай, който възлиза на близо 99,2 милиарда долара. /БТА