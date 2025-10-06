Нетаняху за Хамас: Не хранете крокодила, защото той ще дойде след вас

Израелският премиер Бенямин Нетаняху даде ексклузивно интервю за Euronews, в което заяви, че "отговорността е на Хамас“ незабавно да освободи заложниците, които все още държи и да приеме изцяло мирното споразумение, водено от Тръмп. Нетаняху разкритикува и Европа, която, по думите му, се е "поддала на ислямистите".

"Не хранете крокодила, защото той ще дойде след вас, след като погълне Израел", с тази метафора израелският премиер предупреди европейските лидери.

Бенямин Нетаняху даде интервю за Euronews два дни преди двегодишнината от нападението на 7 октомври 2023 г. срещу Южен Израел, когато водени от Хамас бойци убиха 1200 души и взеха около 250 заложници. В момента Хамас държи 48 заложници, около 20 от които се смята, че са все още живи.

Според плана, ръководен от Вашингтон, който президентът на САЩ Доналд Тръмп представи по-рано тази седмица заедно с Нетаняху, Хамас ще освободи незабавно останалите заложници, живи и мъртви. Военизиращата групировка също така ще се откаже от властта в Газа и ще предаде оръжията си.

В замяна Израел ще спре офанзивата си и ще се изтегли от голяма част от територията, ще освободи стотици палестински затворници и ще позволи приток на хуманитарна помощ и евентуално възстановяване.

Сделката, ако Хамас я приеме, "може да бъде началото на края на войната“, каза Нетаняху по време на интервюто. "Причината Хамас да се съгласи на тази сделка е, че действахме военно срещу основната им крепост“, заяви той. "В резултат на това Хамас стана по-гъвкав, тъй като осъзна, че краят е близо. Да се ​​надяваме, че можем да го завършим по лесния, а не по трудния начин“.

По-рано през седмицата представител на Хамас заяви, че някои елементи от плана са неприемливи и трябва да бъдат изменени, без да дава подробности. Нетаняху отхвърли това, заявявайки, че Хамас трябва да се предаде и разоръжи безрезервно.

"Не може да го приеме частично, трябва да го приеме изцяло“, каза израелският премиер пред Euronews и добави: "Ако действително създадем гражданска администрация в Газа, която не обучава децата си да не мразят Израел, да убиват евреи навсякъде... тогава мисля, че целият регион може да има много по-позитивно и мирно бъдеще.“

Ако Хамас откаже да приеме сделката в нейната цялост, каза Нетаняху, САЩ ще подкрепят напълно Израел в усилията му да прекрати войната по военен път.

"Жителите на Газа сега се борят с Хамас, защото виждат надежда да се отърват от Хамас“, добави лидерът.

"Мисля, че всички осъзнават, че управлението на Хамас е приключило. Нуждаем се от система за разделение на отговорностите. В Газа ще ни е необходима гражданска администрация, управлявана не от хора, ангажирани с унищожаването на Израел“, обясни Нетаняху.

Територията на около два милиона палестинци ще бъде поставена под международно управление, под ръководството на самия Тръмп и бившия британски премиер Тони Блеър. Планът не предвижда път за евентуално обединение с окупирания от Израел Западен бряг в бъдеща палестинска държава.

Хамас твърдо отстоява позицията си, че ще освободи останалите заложници, единствената му преговорна монета, само в замяна на трайно прекратяване на огъня и пълно изтегляне на израелските военни.

Надежда, че Европа ще промени посоката си

Израел се стреми да засили натиска върху Хамас, след като едностранно прекрати по-ранно примирие през март, заявявайки, че иска да изкорени войнствената групировка от Газа и да демонтира мрежата ѝ от тунели и други съоръжения.

Той затвори територията от храна, лекарства и други стоки за повече от два месеца и завзе, сравниха със земята и до голяма степен обезлюдиха големи райони от Ивицата.

Продължаващата военна кампания на Израел в Ивицата е довела до смъртта на 67 хиляди палестинци, според данни, споделени от ръководеното от Хамас здравно министерство на Газа, което не прави разлика между цивилни и бойци в броя на жертвите си.

Нетаняху определи информацията, идваща от Газа за "пропаганда“, заявявайки, че международните медийни съобщения са "изкривени“, тъй като европейските лидери "са се поддали на терора“.

"Европа отсъства, защото Европа се е поддала на тероризма на Хамас“, каза Нетаняху, заявявайки, че неотдавнашното признаване на държавата Палестина е "най-голямата награда за Хамас след най-голямото клане срещу евреи след Холокоста“.

Според Нетаняху Европа трябва да се изправи срещу терористичната заплаха, заявявайки, че Израел "води битката на свободния свят, за да предотврати варварите да щурмуват Европа“.

Пример за това е "достъпът на ирански терористи, който ние спряхме“. "Хамас, Хизбула, хусите, всички тези фанатични сили не само срещу Израел, скандират "Смърт за Америка“ и между другото "смърт за Европа“ между (редовете)... за бъдещето на света“, каза Нетаняху.

"Надявам се, че Европа ще промени посоката си. Ние водим битката за свободния свят, за да предотвратим нахлуването на варвари в Европа", добави Нетаняху.

*Euronews ще излъчи пълното интервю с израелския премиер Бенямин Нетаняху тази вечер в 20:30 ч. централноевропейско време.