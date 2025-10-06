Десет часа след като обяви правителството си: Премиерът на Франция подаде оставка

Новият премиер на Франция Себастиен Лекорню е подал оставката си на Еманюел Макрон, който я е приел, съобщи Елисейският дворец в изявление.

Себастиен Лекорню беше назначен на 9 септември и веднага след това попадна под вълна от критики от противниците си и десницата, след като представи част от правителството си в неделя вечерта. Той трябваше да представи общата си политическа декларация пред Народното събрание във вторник.

Себастиен Лекорню влиза в историята на Петата република през задната врата:

Той е най-кратко управлявалият премиер с 27 дни, прекарани в Матиньон, премиерът, прекарал най-дълго време без правителство (26 дни) и е имал най-кратко просъществуващото правителство, след като Льокорню подаде оставка само десетина часа след назначаването на правителствения екип.

Веднага след оставката Себастиен Лекорню, президентът на крайнодесния "Националнен фронт" Жордан Бардела призова Еманюел Макрон да разпусне Националното събрание.

"Не може да има възстановена стабилност без връщане към урните и без разпускане на Националното събрание", реагира той при пристигането си в централата на партията си.