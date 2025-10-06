IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 58

Десет часа след като обяви правителството си: Премиерът на Франция подаде оставка

Себастиан Льокорню влиза в историята на Петата република през задната врата

06.10.2025 | 11:35 ч. 44
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Новият премиер на Франция Себастиен Лекорню е подал оставката си на Еманюел Макрон, който я е приел, съобщи Елисейският дворец в изявление.

Себастиен Лекорню беше назначен на 9 септември и веднага след това попадна под вълна от критики от противниците си и десницата, след като представи част от правителството си в неделя вечерта. Той трябваше да представи общата си политическа декларация пред Народното събрание във вторник.

Свързани статии

Себастиен Лекорню влиза в историята на Петата република през задната врата:

Той е най-кратко управлявалият премиер с 27 дни, прекарани в Матиньон, премиерът, прекарал най-дълго време без правителство (26 дни) и е имал най-кратко просъществуващото правителство, след като Льокорню подаде оставка само десетина часа след назначаването на правителствения екип.

Веднага след оставката Себастиен Лекорню, президентът на крайнодесния "Националнен фронт" Жордан Бардела призова Еманюел Макрон да разпусне Националното събрание.

"Не може да има възстановена стабилност без връщане към урните и без разпускане на Националното събрание", реагира той при пристигането си в централата на партията си.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Себастиен Лекорню Еманюел Макрон Франция политическа криза
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem