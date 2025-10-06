IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Меркел: Полша и Балтийските държави ни спряха да преговаряме с Русия преди войната

Тя не смята Виктор Орбан за "троянски кон на Русия"

06.10.2025 | 11:44 ч. 31
Снимка: БГНЕС

Полша и балтийските държави не подкрепиха инициативата за провеждане на директни преговори с Русия през 2021 г., заяви бившият германски канцлер Ангела Меркел в интервю за унгарското издание "Партизан".

Причината за това решение, според нея, са опасения, че страните от ЕС няма да могат да разработят единна политика спрямо Русия.

Невъзможността за директни преговори с Путин, подчерта тя, е повлияла на по-нататъшното развитие на събитията.

"Времената се промениха и трябва да обмислим най-добрата позиция за постигане на мир", отбеляза тя.

Според Меркел това ще бъде възможно, ако Европа "действа като истински възпиращ фактор и подкрепи Украйна".

Меркел също така заяви в интервюто, че не смята унгарския премиер Виктор Орбан за "троянски кон" за Русия в Европа. Същевременно Меркел добави, че не подкрепя решението на Унгария да продължи да внася руски енергийни ресурси.

Ангела Меркел беше канцлер на Германия от ноември 2005 г. до декември 2021 г.

