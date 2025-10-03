Урсула Фон дер Лайен ще посети Косово на 15 октомври

Очаква се председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да посети Косово на 15 октомври като част от обиколка на всичките шест страни от Западните Балкани, научава Коха от свои източници в Брюксел.

Това ще бъде първото ѝ посещение в региона през втория ѝ мандат като ръководител на Европейската комисия. Тя беше в Косово преди година, по-точно на 24 октомври, в края на първия си мандат. Но тогава вече се знаеше, че ще оглави Европейската комисия за нов петгодишен мандат, съобщава Koha.

Първото ѝ посещение в Косово преди година беше изпълнено с ентусиазъм. На пресконференция тя поздрави правителството и премиера Албин Курти за отличната им работа по програмата за реформи и обеща, че до края на същата година, 2024 г., Комисията ще извърши първото плащане от над 60 милиона евро на Косово от Плана за растеж на Западните Балкани.

Но година по-късно Фон дер Лайен ще завари Косово в съвсем различна ситуация, в политическа безизходица, без институции, формирани според последните избори, докато плащането на първите финансови средства от Пакета за растеж не само не е извършено през 2024 г., но не може да бъде извършено и тази година, и въпросът е кога ще бъдат извършени. По този начин Косово плаща цената за липсата на конституиран парламент и правителство, което би могло да одобри и ратифицира споразумението с ЕС за плащания от този план. Косово, заедно с Босна и Херцеговина, остана единственото, което не е получило първите плащания от този план.

Очаква се Фон дер Лайен да се срещне с президента Вьоса Османи и изпълняващия длъжността министър-председател Албин Курти по време на престоя си в Косово. Подробности за нейния дневен ред в Косово се координират от Офиса на ЕС в Прищина, така че европейските дипломати не са сигурни в кое съоръжение Фон дер Лайен ще се срещне с Курти. Офисът на ЕС реши преди няколко месеца, че членовете на действащото правителство не трябва да се срещат в правителствени офиси, след съдебно решение, според което не могат да заемат позиции както в Асамблеята, така и в правителството.

Посещението на председателя на Европейската комисия идва само седмици преди приемането на годишните доклади за напредъка на страните, обхванати от разширяването. Според източници в Брюксел, това посещение е една от причините тези доклади да не бъдат приети в средата на октомври, а през първата седмица на ноември.

Фон дер Лайен ще потвърди ангажимента на Европейската комисия към региона и перспективите му за членство в ЕС. Но с изключение на Албания и Черна гора, никоя друга страна в региона не е постигнала напредък в този процес. Очаква се фон дер Лайен да започне посещението си в страните от региона в Тирана на 13 октомври, а също така ще посети Черна гора, Северна Македония, Сърбия и Босна и Херцеговина.