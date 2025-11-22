IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Руските сили са превзели още две селища в Източна Украйна

Селищата са в Донецка и Запорожка област

22.11.2025 | 13:30 ч. 22
Reuters

Министерство на отбраната в Москва съобщи, че руските въоръжени сили са превзели още две селища в източните украински Донецка и Запорожка област, съобщава Ройтерс.

“В резултат на решителни действия подразделенията на Южната групировка войски освободиха село Звановка в Донецка народна република. При активни настъпателни операции подразделения на войскова групировка “Изток“ освободиха село Новое Запорожие в Запорожка област“, се казва в изявление на министерството, цитирано от ТАСС.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да провери информацията по независим път.

