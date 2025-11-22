Кючуков: Украйна не може да си позволи просто да отхвърли плана на Тръмп

Директорът на Института по икономика и международни отношения Любомир Кючуков заяви пред БНР, че има реален шанс за спиране на войната, но има изключително много неясноти относно мира.

"Очевидно планът "Уиткоф-Дмитриев" отразява в много по-пълна степен руските позиции и претенции, а не украинските надежди, но отчита динамиката на хода на военните действия, която не е в полза на Украйна", каза експертът.

Според Кючуков подходът на Тръмп в международните отношения е налагане на условия, от тази гледна точка няма изненада. "На практика се договарят условия без участието на Украйна, която е уведомена, и с изолацията на ЕС. Украйна има всички основания да бъде част от преговорите, а не просто да одобри предоставения ѝ документ”.

Дипломатът е на мнение, че ако Европа “не извади пето асо от ръкава си, ще се окажем най-слабият играч а масата”. Кючуков добави, че Европа се самоизолира. “Ние преговаряме със САЩ как да приключи тази война, а не с Русия”.

Зеленски, Тръмп, Путин

Украйна и Зеленски са в изключително неуютна ситуация, изправени са пред две много тежки алтернативи, смята Кючуков.

"От една страна да бъде приет планът на Тръмп, който съдържа очевидно непопулярни решения. От друга страна – да се отхвърли планът, което означава продължаване на войната”.

Украйна не може да си позволи просто да отхвърли плана на Тръмп. Може да търси корекции и подобрения, но натискът от страна на САЩ е много силен, сподели Кючуков.

На Украйна ще бъде много трудно да откаже този план. Дипломатът прогнозира, че Украйна вероятно ще предложи алтернативи по отделни пунктове, което да направи плана по-приемлив. По думите му, за справедлив мир едва ли може да се говори, какъвто и когато и да бъде сключен той.

"Безспорно има много силен натиск от САЩ да се приемат тези условия. Всичко това се извършва на практика без участието на Украйна, поставена пред въпроса да избере – да приеме или да отхвърли. Тук стои въпросът как свършва тази война и възможна ли е военна победа на Украйна в нея. Прехвърлянето на конфликта от военното в политическото русло рано или късно трябва да се случи”, добави Кючуков.

Той припомни за първите преговори за мир още през 2022 г. в Турция, "когато на практика бяха договорени условия за прекратяване на военните действия", и за посещението на тогавашния британски премиер Борис Джонсън в Киев, след което "беше възприет подходът война до победа".

"Тогава Украйна действително беше в много по-силна позиция, отколкото сега. Американската оценка е, че с напредване на времето условията за Украйна за приключване на войната ще се влошават и ще бъдат много по-тежки”, припомни Кючуков.

Според него, ако този план и тези усилия се провалят, ще последва рязка ескалация на военните действия без близка перспектива за прекратяване на войната.