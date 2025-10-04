Израел започва прилагането на плана на Тръмп за мир в Газа

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху реагира на изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп от снощи, в което той призова Израел да прекрати атаките си в Газа, като заяви, че отговорът на “Хамас“ на неговия план показва, че групировката е “готова за мир“, предаде израелската агенция ТПС.

Офисът на премиера обяви, че “в отговор на реакцията на “Хамас“, Израел се готви незабавно да приложи първата фаза от плана на Тръмп за незабавно освобождаване на всички заложници“.

“Ще продължим да работим в пълно сътрудничество с президента и неговия екип за прекратяване на войната в съответствие с принципите, установени от Израел, които съвпадат с визията на президента Тръмп“, се казва в изявлението от Йерусалим.

Още преди изявленията на “Хамас“ и на президента на САЩ Доналд Тръмп, израелската армия на практика беше преустановила операциите си в Газа и това продължава вече няколко дни. Нова офанзива, която трябваше да започне по-рано тази седмица, беше отложена.

Днес израелската армия съобщи, че е получила указания да се подготви за изпълнението на първия етап от мирния план на американския президент Доналд Тръмп за Газа. / БТА