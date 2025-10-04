Тръмп хвърля сянка върху Нобеловите награди, академичната свобода е изложена на риск

Един от органите, присъждащи Нобелови награди, предупреди, че академичната свобода е застрашена в САЩ и в други страни, след като политическата намеса рискува дълготрайни негативни последици. На фона на това учените се подготвят за обявяването на наградите следващата седмица.

Доналд Тръмп въведе или предложи редица мерки през втория си мандат, които според критиците ще възпрепятстват образованието и научните изследвания.

Илва Енгстрьом, вицепрезидент на Кралската шведска академия на науките, която присъжда наградите за химия, физика и икономика, заяви, че промените на администрацията на Тръмп са безразсъдни.

"Мисля, че както в краткосрочен, така и в дългосрочен план това може да има опустошителни последици. Академичната свобода... е един от стълбовете на демократичната система", каза тя в интервю за Ройтерс.

Администрацията на Тръмп отрича да задушава академичната свобода, заявявайки, че мерките ѝ ще намалят разхищението и ще насърчат научните иновации в САЩ.

Енгстрьом, която е и член на борда на Европейската федерация на академиите на науките и хуманитарните науки, не е член на нито един от трите комитета, които ще присъждат наградите за химия, физика или икономика.

Нобеловите награди, считани от мнозина за най-престижните научни награди в света, ще бъдат обявени от следващата седмица, като се започне с наградата за медицина или физиология в понеделник и се завърши с представянето на победителите в областта на икономиката седмица по-късно, съобщава The Guardian.

Наградите са създадени от богатия шведски изобретател на динамит Алфред Нобел и се връчват и за изключителни постижения във физиката, химията, литературата и мира. Те са с награда от 11 милиона шведски крони (1,2 милиона долара).

Тръмп няколко пъти е заявявал, че заслужава Нобеловата награда за мир, въпреки че експертите казват, че шансовете му са много малки.