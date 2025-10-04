"Хамас" прие някои елементи от мирния план на Тръмп за Газа

Слдед като Доналд Тръмп постави ултиматум на "Хамас" за приемане на мирното споразумение, малко по-късно в петък вечерта групировката заяви, че е приела някои елементи от "21-точковия мирен план“ на президента на САЩ Доналд Тръмп, а именно освобождаването на всички останали заложници в Газа, но отбеляза, че други елементи изискват "допълнителни консултации“.

Около 50 заложници остават в плен на Хамас в Газа, като се смята, че около 20 от тях все още са живи.

Изявлението дойде само часове след като Тръмп заяви, че Хамас трябва да се съгласи със сделката до неделя вечерта, заплашвайки с още по-голямо военно нападение, тъй като войната наближава втората си година, съобщава Euronews.

"Споразумение с Хамас трябва да бъде постигнато до неделя вечерта в шестчаса вечерта, вашингтонско време“, написа Тръмп по-рано в петък в своята социална медийна платформа Truth Social.

Не беше ясно как Вашингтон и Израел ще реагират на частичното приемане. Планът обаче беше напълно приет и отчасти разработен с Израел и беше топло посрещнат от голяма част от международната общност.

Основните точки на плана за прекратяване на войната в Газа бяха освобождаването на заложниците, разоръжаването и разпускането на Хамас и назначаването на временно надзорно правителство, ръководено от Тръмп и бившия премиер на Обединеното кралство Тони Блеър.

Тръмп заяви миналата седмица, когато представи плана заедно с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Овалния кабинет, че членовете на Хамас, които желаят да останат в Газа, ще бъдат амнистирани, а тези, които не желаят, ще получат "безопасен проход“, за да напуснат други страни.