Тръмп показа монета с един долар, използвайки емблематична снимка

Министерството на финансите планира да пусне доларова монета с изображение на Доналд Тръмп в чест на 250-годишнината от създаването на Съединените щати, стана ясно днес.

На опашката на монетата е изобразен Тръмп, държащ юмрук пред американското знаме с думите "Бий се, бий се, бий се“, препратка към известните му думи, след като е прострелян в Бътлър, Пенсилвания.

Образът на Тръмп, изправен с кръв, капеща от лицето му пред звездите и райетата, се е запечатал във въображението на американските избиратели по време на предизборната кампания и несъмнено е един от най-емблематичните политически образи в историята.

No fake news here. These first drafts honoring America’s 250th Birthday and @POTUS are real. Looking forward to sharing more soon, once the obstructionist shutdown of the United States government is over. https://t.co/c6HChM6ijG — U.S. Treasurer Brandon Beach (@TreasurerBeach) October 3, 2025

Страната с главата надолу показва Тръмп в профил с историческите дати: "1776 - 2025“.

Има прецедент действащ президент да бъде изобразен на монета по случай подобна годишнина. Калвин Кулидж се е появил на половин долар в често от 150-годишнината през 1926 г., отбелязващ 150-годишнината от американската независимост.

Никой друг действащ президент не е изобразяван на американска монета. Всъщност федералният закон забранява на живи лица да се появяват върху парите в обращение, като се изисква поне две години след смъртта на президентите.

Последният президент, изобразен на монета, е Джордж Х. У. Буш, който беше почетен на Президентския долар от 2020 г., колекционерско издание, издадено след смъртта на републиканеца през 2018 г.

"Въпреки принудителното спиране на управлението на нашето правителство от радикалната левица, фактите са ясни: Под историческото ръководство на президента Доналд Дж. Тръмп, нашата нация навлиза в своята 250-годишнина по-силна, по-просперираща и по-добра от всякога“, заяви говорител на Министерството на финансите.

Въпреки че все още не е избран окончателен дизайн на монета от 1 долар, която да отбележи 150-годишнината на Съединените щати, този първи проект отразява добре трайния дух на нашата страна и демокрация, дори и пред лицето на огромни препятствия.

През 2020 г. Конгресът прие двупартиен законопроект, който упълномощава министъра на финансите да емитира монети от 1 долар през 2026 г., за да отбележи 250-годишнината на Америка.

Ковчежникът Брандън Бийч, който ръководи монетния двор на САЩ, публикува в X: „Очаквам с нетърпение да споделя повече скоро, след като обструкционисткото затваряне на правителството на Съединените щати приключи.“