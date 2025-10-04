IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 79

Китай предоставя разузнавателна информация на Русия за цели в Украйна

Зеленски заяви през април, че Китай доставя оръжия и барут на Русия

04.10.2025 | 21:10 ч. 13
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Китай предоставя разузнавателна информация на Русия, за да може Москва по-добре да извършва ракетни удари в Украйна, заяви висш служител на украинското разузнаване в събота, цитиран от Ройтерс.

Олег Александров, служител на украинската Агенция за външно разузнаване, заяви пред държавната информационна агенция Укринформ, че Китай предава сателитно разузнаване за цели, включително тези, които се възползват от чуждестранни инвестиции.

 „Има доказателства за високо ниво на сътрудничество между Русия и Китай при провеждането на сателитно разузнаване на територията на Украйна с цел идентифициране и допълнително проучване на стратегически обекти за насочване“, каза Александров пред Укринформ. „Както видяхме през последните месеци, тези обекти може да принадлежат на чуждестранни инвеститори.“

Свързани статии

Зеленски заяви през април, че Китай доставя оръжия и барут на Русия. Той също така каза, че правителството му разполага с разузнавателна информация, че Китай произвежда оръжия на руска територия.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Китай Русия Украйна война Зеленски
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem