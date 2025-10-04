Китай предоставя разузнавателна информация на Русия за цели в Украйна

Китай предоставя разузнавателна информация на Русия, за да може Москва по-добре да извършва ракетни удари в Украйна, заяви висш служител на украинското разузнаване в събота, цитиран от Ройтерс.

Олег Александров, служител на украинската Агенция за външно разузнаване, заяви пред държавната информационна агенция Укринформ, че Китай предава сателитно разузнаване за цели, включително тези, които се възползват от чуждестранни инвестиции.

„Има доказателства за високо ниво на сътрудничество между Русия и Китай при провеждането на сателитно разузнаване на територията на Украйна с цел идентифициране и допълнително проучване на стратегически обекти за насочване“, каза Александров пред Укринформ. „Както видяхме през последните месеци, тези обекти може да принадлежат на чуждестранни инвеститори.“

Зеленски заяви през април, че Китай доставя оръжия и барут на Русия. Той също така каза, че правителството му разполага с разузнавателна информация, че Китай произвежда оръжия на руска територия.