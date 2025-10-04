IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 26

Русия и Украйна си размениха удари по енергийната си инфраструктура

Зеленски обвини Москва, че затруднява населението преди студения сезон

04.10.2025 | 09:35 ч. 4
Reuters

Reuters

Ръководителят на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси заяви, че се работи за възстановяването на външното електрозахранване на Запорожката АЕЦ. Гроси заяви снощи, че обсъжда с Русия и Украйна предложения за възстановяване на външното електрозахранване на контролираната от Москва Запорожка атомна електроцентрала и намаляване на риска от авария.

Запорожката АЕЦ е най-голямата в Европа със своите шест реактора. Тя беше превзета от руските сили в първите седмици след инвазията на Русия в Украйна. От 23 септември външното електрозахранване на съоръжението е спряно. Електроцентралата не произвежда ток, но горивото в реакторите ѝ се охлажда с аварийни дизелови генератори.

Вчера Украйна съобщи, че при мащабна руска въздушна атака са били ударени няколко от основните съоръжения за производство на газ в страната. Нанесени са критични щети на обекти на държавната газова и петролна компания "Нафтогаз" в Харковска и Полтавска област. Прекъснато е електроснабдяването на хиляди потребители.

Свързани статии

Във вечерното си видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски обвини Москва, че се опитва да задълбочи трудностите на цивилното население преди студения сезон. Зеленски каза, че руски атаки са засегнали и Черниговска и Сумска област.

Балистични ракети са ударили енергийни съоръжения в Донецка област, включително в Краматорск, Славянск и Дружковка, както и фронтовия град Константиновка.

Същевременно руските власти съобщават, че украински дронове са ударили рафинерия в руския град Орск, близо до границата с Казахстан, което е причинило пожари. Орск се намира на повече от 2500 километра от Украйна, пише БНР.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

войната в Украйна Русия електрозахранване зима население Зеленски
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem