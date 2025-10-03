Защо Дания е водеща по отношение на Украйна?

Защо Дания? Почти от самото начало на руската инвазия в Украйна ме озадачава как една страна, по-малка и по-далеч от военната зона, отколкото много други съюзници, би могла толкова последователно, макар и тихо, да поеме водещата роля, пише за Bloomberg колумнистът Марк Чемпиан.

Няма еднозначен отговор. Политическата воля, фискалното пространство, историята и случайността играят роля в обяснението защо Дания има най-успешния модел както за военновременна реконструкция, така и за финансиране на отбранителните поръчки на Украйна. В процеса тя се превърна в един от най-големите участници на глава от населението в отбраната на Украйна и седмият по големина в абсолютни стойности.

Това беше вярно много преди изявата на премиера Мете Фредериксен на неформалната среща на върха на европейските лидери в сряда, където тя – като домакин – организира дискусията точно около това как да се реагира на заплахата от изток и да се изградят отбранителните способности на континента. Това би могло да обясни и защо летищата на Дания бяха посочени, заедно с държави на първа линия като Полша и Румъния, за очевидни руски нахлувания на дронове.

За съжаление, ако е верно на обяснението, събралите се лидери не взеха почти никакви решения. Но посланието на Фредериксен беше типично директно: Европа вече е мишена на хибридна война; тя трябва да разбере, че нахлуването на Владимир Путин в Украйна е насочено и срещу Запада. За да се съпротивлява, Европа най-накрая трябва да се откаже от позицията си и да използва замразените активи на Москва за защитата на Киев - всички тях. И спрете да мислите за Украйна като за въпрос на националната сигурност (дали руските танкове наистина някога ще стигнат до Португалия?). Помислете вместо това за това какво печели вашата страна от колективната сила и отбрана, които Путин иска да унищожи. Защото, особено в ерата на дронове и ракети с голям обсег, всички са уязвими и никой не може да се справи сам.

Подобна реторика едва ли е уникална. Еманюел Макрон е бил поне толкова красноречив. Но няма да видите украинците да се разчувстват от благодарност, когато споменете Франция, която към юни е предоставила 7,56 милиарда евро (8,9 милиарда долара) обща помощ на Украйна. Датчаните, с икономика почти четири пъти по-малка, са дали 10,1 милиарда евро.

Ключов елемент от това датско изключение се отнася до южния пристанищен град Николаев. Ще пиша повече за това в бъдеще, но е достатъчно да кажа, че Дания беше уникална по начина, по който пое отговорност за възстановяването на града, дори когато беше обкръжен от руски войски и под силен ежедневен обстрел. До август тази година Копенхаген беше похарчил 213 милиона евро за подпомагане на региона и това си личи. Правителството в Копенхаген е отпуснало още 225 милиона евро на Николаев за следващите три години.

Съществува и така нареченият Датски модел, система за закупуване на оръжейни системи от украински производители и изпращането им директно на фронтовата линия. Това е начин за справяне с дилемата, че Украйна има много повече капацитет да произвежда оръжия, отколкото парите, от които се нуждае, отколкото да ги купува. Няколко други страни се присъединиха.

И така, отново, защо Дания? Една от причините е, че може. Във време на обтегнати бюджети, дългът на страната е сред най-ниските в Европа, малко под 30% от брутния вътрешен продукт и намалява. Второ, Дания няма собствена голяма оръжейна индустрия, която да насърчава, така че е по-лесно да се направи това, което има смисъл за Украйна - като ѝ се помогне да купува оръжията, които сама произвежда и може да си позволи - отколкото това, което създава работни места и приходи за производителите на оръжие у дома.

Има и обстоятелства, и индивидуалност. Дания беше подписала споразумение за подпомагане на изграждането на военни кораби в пристанището на Николаев, както и по-широко споразумение за сигурност с Украйна, само седмици преди началото на инвазията през февруари 2022 г. Когато Фредериксен посети Киев през април същата година, президентът на Украйна Володимир Зеленски я помоли да поеме възстановяването на града и тя просто каза "да".

Тя можеше да го направи, защото знаеше също, че повечето датчани ще я подкрепят, поради исторически причини. Помолих Расмус Молгард Мариагер, професор по съвременна датска история в Института Саксо към Университета в Копенхаген, да обясни. „Дания беше фронтова държава през целия период на Студената война“, каза той, и това не е преживяване, което датчаните искат да повторят. Преди това, датската история е била история на многократни загуби от по-големи сили, започвайки през 1648 г., каза той. Дори по време на Втората световна война Исландия обявява независимостта си, докато Дания е под германска окупация. Сега САЩ заявиха, че искат да вземат друга датска територия, Гренландия. Така че датчаните смятат, че имат голям интерес от запазването на правилата, които защитават по-малките държави от големите.

Но мисля, че има и друга причина: прост прагматизъм. Ако Украйна защитава не само себе си, но и принципа за ненарушаване на границите, който защитава по-малките държави от по-големи хищници в цяла Европа, тогава единственият въпрос е как най-добре да се осигури на Киев необходимата устойчивост и оръжия.

Николаев беше въпрос на устойчивост. Що се отнася до отбраната, така нареченият датски модел се появи, защото има смисъл да се помогне на Украйна да закупи повече самоходни гаубици „Богдана“ на стойност 2,5 милиона долара – които може да построи за три месеца и да поддържа сама – вместо да доставя френски еквиваленти на „Цезар“ на цена от 4,2 милиона долара за бройка. Швеция изпраща 18 от своите изящни системи „Арчър“ на цена от около 10,4 милиона долара за бройка, но може би 75-те „Богдана“ с по-малък обсег, които парите биха могли да купят, са по-полезни?

Това е подходът, от който се нуждае Европа, докато решава как да изгради „стена от дронове“, дали да освободи руски пари за противодействие на руската агресия или дали да насърчи или да се противопостави на кандидатурата на Киев за членство в Европейския съюз. Докато го правят, най-добрият съвет, който европейските лидери могат да предприемат, е да оставят гордостта си настрана и да се вслушат в датчаните, защото те вече го направиха.