В Иран екзекутираха шестима за тероризъм

Шестима души бяха екзекутирани днес в Иран по обвинения, свързани с тероризъм, предаде ДПА, като се позова на ирански медии.
Това са най-скорошните екзекуции след войната с Израел по-рано тази година.
Екзекуциите бяха изпълнени в провинция Хузестан тази сутрин, предаде новинарската агенция Мизан, която е близка до иранското правосъдие.
Няма информация за самоличността и пола на екзекутираните. Съобщава се, че са им били обвинени в терористични нападения и сътрудничество с Израел.
Правозащитници в продължение на години критикуват строгото прилагане на смъртната присъда в Иран, като обвиняват властите, че прибягват до екзекуции, за да сплашат хората, които са критично настроени към тях.
„Амнести интернешънъл“ казва, че тази година в Иран е имало повече екзекуции, отколкото през която и да е от миналите 15 години – досега през годината са екзекутирани над хиляда души.
По време на войната с Израел през юни и след спирането на огъня иранските сили за сигурност предприеха сурови действия срещу предполагаеми сътрудници на Израел.
Ирански медии съобщиха за серии от екзекуции на предполагаеми шпиони.