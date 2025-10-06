IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 21

Стотици туристи блоокирани под Еверест от силна буря

Обилният снеговалеж затрупа пътеки, пътища и палатки

06.10.2025 | 08:13 ч. 3
Кадър: БНТ

Кадър: БНТ

Около 350 туристи, блокирани от снежна буря на тибетските склонове на Еверест, са били спасени.

С повече от 200 други е била установена връзка и се очаква спасителите скоро да достигнат и до тях, съобщи БНТ.

Силен снеговалеж блокира стотици хора през уикенда, които използваха осемдневния национален празник в Китай, за да си направят разходка в този популярен за туристите район.

Обилният снеговалеж, който е необичаен за това време на годината, блокира пътеки и пътища и затрупа палатки.

Спасителни екипи работят, за да разчистят пътя към лагерите по източния склон на връх Еверест в Тибет. 

Според информация на китайската медия "Цзиму нюз" стотици местни жители и спасители са мобилизирани, за да отстранят снега и да осигурят достъп до района, разположен на надморска височина от над 4900 метра.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

туристи Еверест силна буря
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem