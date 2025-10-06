Стотици туристи блоокирани под Еверест от силна буря

Около 350 туристи, блокирани от снежна буря на тибетските склонове на Еверест, са били спасени.
С повече от 200 други е била установена връзка и се очаква спасителите скоро да достигнат и до тях, съобщи БНТ.
Силен снеговалеж блокира стотици хора през уикенда, които използваха осемдневния национален празник в Китай, за да си направят разходка в този популярен за туристите район.
Обилният снеговалеж, който е необичаен за това време на годината, блокира пътеки и пътища и затрупа палатки.
Спасителни екипи работят, за да разчистят пътя към лагерите по източния склон на връх Еверест в Тибет.
Според информация на китайската медия "Цзиму нюз" стотици местни жители и спасители са мобилизирани, за да отстранят снега и да осигурят достъп до района, разположен на надморска височина от над 4900 метра.
