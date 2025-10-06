Тръмп: САЩ са поразили още един кораб с наркотици край Венецуела

Въоръжените сили на САЩ са поразили в събота вечерта още един кораб с наркотици край Венецуела, обяви президентът Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс и Франс прес.

Тръмп не представи доказателства в подкрепа на своето твърдение, че плавателният съд е превозвал дрога. В същото време той увери, че в резултат в района вече няма кораби на наркотрафиканти.

"През последните седмици военноморските сили подкрепиха нашата мисия да взривяваме терористите от картелите във водата... направихме това с още един (кораб) снощи. Сега вече просто няма повече такива", каза вчера президентът на САЩ на церемония в щата Вирджиния по случай 250-ата годишнина от създаването на американския боен флот.

"(Наркотрафикантите) вече няма да идват по море, така че ще трябва да започнем да търсим на сушата, защото те ще бъдат принудени да минат на сушата", добави Тръмп.

До момента венецуелското правителство не е отговорило на запитване на Ройтерс за коментар, но президентът Николас Мадуро осъди, по думите му, американската агресия срещу неговата страна.

Това е поредният удар на въоръжените сили на САЩ по кораб, за който се предполага, че превозва наркотици, край бреговете на Венецуела. По данни на американските власти при тези атаки са били убити най-малко 21 души и унищожени поне 4 плавателни съда.

(БТА)