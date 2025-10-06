Европа се учи да се страхува от руски дронове

Няколко инцидента с наблюдения на дронове над и близо до критична инфраструктура и военни съоръжения предизвикаха тревога в цяла Европа и в НАТО, пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу.

Подозрителни руски дронове тероризират Европа, принуждавайки летищата да затворят и въздушният трафик да се промени, докато европейските лидери се събраха в Дания за голяма конференция. В същото време френските военни прихванаха подозрителен танкер, за който се твърди, че е част от руския флот-призрак.

В резултат на неизвестните операции с дронове, датските военни мобилизираха стотици резервисти, за да се справят със ситуацията и да гарантират безопасността на конференцията на Европейския съюз.

„Срещаме се във време, когато Русия засили атаките си в Украйна, където видяхме нарушения на въздушното пространство и нежелана активност на дронове в няколко европейски страни“, каза датският премиер Мете Фредериксен пред репортери в сряда.

Но не само Дания беше залята от неизвестни безпилотни летателни системи. През същия период неидентифицирани дронове прелетяха над критична инфраструктура в Германия, включително военноморската корабостроителница Thyssenkrupp в Кил, университетската болница в Кил, Държавния парламент в Кил, рафинерията Heide, която снабдява летището в Хамбург със самолетно гориво, електроцентрала, германската военна база в Sanitz, военноморското командване в Росток и пристанището Росток.

Според германските власти дроновете са действали в тясна координация и сякаш са картографирали терена.

В четвъртък френският флот прихвана и се качи на борда на танкера Pushpa (известен още като Boracay) в Атлантическия океан край Сен Назар. Френските военни и разузнавателни служби наблюдават пътя на танкера от няколко дни, тъй като се смята, че той принадлежи на руския призрачен флот. Френските власти арестуваха капитана и първия офицер на кораба по обвинения, че танкерът не е обосновал националността си, а екипажът отказа да се подчини.

След като мащабното нахлуване в Украйна превърна Русия в държава-парий, Москва прибягна до използването на флотилия от кораби-призраци, плаващи под множество различни флагове, за да заобиколи международните санкции и да изнася суров петрол и украинско зърно.

Френският президент Еманюел Макрон, говорейки по време на европейска среща на върха в Копенхаген, защити арестите, но не свърза директно танкера с намесата на дроновете над Дания и Германия.

Според френските власти екипажът е изключил автоматичната система за идентификация (AIS) на танкера, система, подобна на GPS, за кораби, която насърчава безопасността на морското движение. Освен това, корабът е плавал през датски води на 22 септември, денят, в който безпилотни летателни системи тероризираха Копенхаген. Pushpa отплава от Русия на 20 септември.

Започвайки от 10 септември, когато 19 руски дрона нарушиха полското въздушно пространство и предизвикаха реакция на НАТО с изтребители и ракети за противовъздушна отбрана, руски самолети и – най-вероятно – дронове са нарушили европейското и натовското въздушно пространство поне още четири пъти. На 13 септември руски дрон навлезе в румънското въздушно пространство. На 19 септември три изтребителя МиГ-31 нарушиха естонското въздушно пространство и останаха там няколко минути, принуждавайки НАТО да разположи стелт изтребители F-35 Lightning II. След това, считано от 22 септември, няколко дрона навлязоха в датското, норвежкото и германското въздушно пространство, принуждавайки затварянето на летища и прекъсвайки въздушния трафик.