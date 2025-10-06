Издателят на известния съветски вестник "Правда“ загина след падане от прозорец

Руската полиция разследва смъртта на поредната известна личност, паднала от прозорец. Ръководителят на издателство "Правда“, 87-годишният Вячеслав Леонтиев, се е хвърлил от 21 метра от дома си в западна Москва.

Той е отговарял за известния съветски вестник "Правда“ – или "Истина“ – главният орган на управляващата комунистическа партия и е продължил да изпълнява тази роля дълго след разпадането на СССР през 1991 г. Леонтиев беше смятан за запознат с тайното богатство на партията.

Ветеранът-издател почина в събота вечер и полицията разследва дали е инцидент, самоубийство или нечестна игра.

Журналистът в изгнание Андрей Малгин съобщи за "странната смърт“ с пост в социалните мрежи: "Паданията от прозореца продължават… Леонтиев падна от прозорец. Той беше намерен близо до дома си на улица "Молодогвардейская“

"Той създаваше впечатление за нещо като подземен милионер", добави Малгин, предполагайки за тайното богатсвто на Леонтиев и добави: "Той знаеше много за "парите на партията“ – издателството "Правда“ беше най-печелившото предприятие в бизнес империята на Централния комитет на КПСС [Комунистическата партия на Съветския съюз].“

Непотвърдени съобщения сочат, че Леонтиев е имал здравословни проблеми.

Русия претърпя серия от смъртни случаи на водещи мениджъри на големи компании по време и непосредствено преди войната в Украйна.

Миналия месец тялото на бившия шеф на транспорта в Санкт Петербург Александър Федотов беше намерено пред петзвездния хотел Skypoint Luxe - бивш Sheraton - на международното летище Шереметиево в Москва. Според съобщенията, той е бил в командировка в стая на "висок етаж“ в хотела.

В ход е криминално разследване, като според съобщенията не е намерено предсмъртно писмо.

Той е бил свързан с 53-годишния министър на транспорта на Владимир Путин Роман Старовойт, чиято смърт през юли - официално определена като самоубийство часове след като Путин го уволни - остава силно подозрителна на фона на твърденията, че е бил "измъчван“ преди да бъде убит“.

Сред другите смъртни случаи, считани за подозрителни, е и 67-годишният магнат на Лукойл Равил Маганов, който падна от прозорец на елитната Централна клинична болница в Москва, известна още като клиниката в Кремъл, през септември 2022 година.

Той беше заменен от Владимир Некрасов, който почина на 66-годишна възраст от "остра сърдечна недостатъчност“ през октомври 2023 година.

И Маганов, и Некрасов се противопоставиха на войната на Путин.

На следващия месец руският сенатор и поддръжник на войната Владимир Лебедев, с тесни връзки с Лукойл, почина внезапно при необяснима "ужасна трагедия“ на 60-годишна възраст.

През март 2024 г. вицепрезидентът на Лукойл Виталий Робертус, на 53 години, беше намерен обесен в тоалетната на офиса си.

Отделно, Павел Антов, на 65 години, руски магнат на колбаси и политик, падна от прозореца на хотел в Индия през декември 2022 година.

Марина Янкина, на 58 години, служител в отбраната, отговарящ за военните пари, почина през февруари 2023 г., след като падна от 45 метра и умря в Санкт Петербург.

Бившият вицепрезидент на петролната компания Михаил Рогачев, на 64 години, почина след падане от апартамента си на десетия етаж в Москва през октомври 2024 г. Той беше висш ръководител в Юкос, петролна компания, разчленена от Путин и неговите приближени.

През юли тази година вицепрезидентът на Транснефт Андрей Бадалов, на 62 години, падна и загина от елитния блок, където живееше на Рубльовское шосе в Москва.