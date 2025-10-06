Европа може да се наложи да води валутна война, за да отслаби еврото

Шест месеца след като администрацията на Тръмп започна своята хаотична глобална тарифна кампания, еврозоната преодолява бурята, според президента на Европейската централна банка Кристин Лагард. Няма икономически шок. Инфлацията е под контрол. Митническите споразумения донесоха облекчение. А доверието на инвеститорите в еврото го доведе до четиригодишен връх спрямо водещите валути. Дори голфът отиде в полза на Европа в турнира за Купа Райдър. Но силата на единната валута представлява заплаха за растежа на блока, пише Bloomberg.

Горещи точки от кризисна ера като Испания и Гърция са в добро състояние, но Германия и Франция генерират половината от брутния вътрешен продукт на еврозоната и техните икономики изпитват проблеми. Нарастващите търговски бариери оказват натиск върху германските износители; Bloomberg Economics не вижда подобрение през следващите месеци, като очаква Германия да постигне почти нулев растеж през втората половина на годината. Междувременно Франция се бори с политическа криза и бюджетна несигурност, които възпрепятстват инвестициите. Последния път, когато Франция се похвали с инфлация доста под 2% и растеж под 1%, ЕЦБ намали лихвените проценти под нулата.

Силата на еврото изглежда по-проблематична в тази светлина. Спадът на долара от 11,8% спрямо единната валута тази година изглежда все повече обусловен от позицията на инвеститорите, тъй като Белият дом настоява за слабостта на местната валута като път към просперитет. Това има болезнения страничен ефект от засилване на тарифния натиск, който прави износа на еврозоната по-малко конкурентоспособен. Още по-фрапантен е спадът на китайския юан с 16,4% спрямо европейската валута през последните три години, което отразява решимостта на Пекин да поддържа собствения си експортен двигател работещ за сметка на Европа. Търговската война се губи и на двата фронта.

ЕЦБ изглежда не бърза да реагира. От една страна, органите, определящи лихвените проценти във Франкфурт, официално нямат мандат да таргетират валутните курсове. Те вероятно също така нямат желание да подражават на военната каса от 42 милиарда долара на Швейцарската национална банка , съставена от американски технологични акции, част от инструментариум, който донесе на Берн остроумна критика в стил Тръмп заради „валутни манипулации“. Те също така традиционно виждат положителните страни на по-силното евро като контролиране на инфлацията и добавяне на перце в горната част на статута на резервна валута.

Но натискът може само да се увеличи; анализаторите очакват еврото да продължи да поскъпва и задушаващите растежа му негативи ще станат по-трудни за игнориране. Вицепрезидентът на ЕЦБ Луис де Гиндос изрично заяви, че еврото, обменяно за повече от 1,20 долара – в сравнение с около 1,17 долара в момента – ще „направи нещата много по-сложни“. Най-уязвими са непопулярните правителства, които изпитват финансови затруднения и се борят да постигнат нещо близко до визията на Марио Драги за по-сплотен и по-бързо развиващ се континент, продължавайки с повече съвместни емисии на дълг за изграждане на технологичните, отбранителните и инфраструктурните активи на утрешния ден.

Това, което Лагард и нейните колеги трябва да направят – което дори Швейцарската национална банка не може – е да се откажат от самодоволството и да използват пространството за маневриране, с което разполагат, за да намалят допълнително лихвените проценти. Швейцарските лихви са на нула; бенчмаркът за еврозоната е 2%. „Ястребите“ ще викат, че това ще даде воля на инфлационните настроения, но това е трудно да се съобрази с нарастването на китайските стоки, пристигащи на европейските брегове, последните разочароващи икономически данни и всъщност силата на еврото. Търговските споразумения не са променили толкова много перспективите, както посочи ръководителят на централната банка на Литва Гедиминас Симкус.

Това са необичайни икономически времена. Вашингтон надминава Брюксел в защитата си, докато Пекин надминава Берлин в конкуренцията. Валутите вече са продължение на политиката, но с други средства. Преодоляването на бурята на валутния пазар няма да осигури голяма утеха, ако европейските фирми продължат да инвестират милиарди в САЩ, докато руски дронове летят над главите им. Докато еврозоната набира геополитическа сила, поне нека валутата ѝ отслабне.