Двойно по-красива София за Коледа обеща Терзиев

Двойно по-красива София обеща столичния кмет Васил Терзиев за Коледа. Той съобщи, че на 1 декември ще запали светлините на eлхата на столицата на площад “Свети Александър Невски”.

“София става все по-празнична. Тази Коледа градът ще блести с двойно повече украса, двойно повече са и средствата за районите, а базари ще има както в центъра, така и в част от столичните квартали”, написа Терзиев във фейсбук.

Терзиев похвали най-големия коледен базар в града - пред Националния дворец на културата (НДК).

“Тази година коледното градче е още по-богато - с музикална програма, фермерски и арт базари. Тук са любимите на малки и големи - виенско колело и коледен карусел, а за първа година на фестивала има изградена и ледена пързалка”, изреди той.

Столична община даде своеобразен старт на коледните празници в града с откриването на Sofia Christmas Fest - най-голямото коледно градче в столицата, разположено пред НДК. За първи път пред НДК има и ледена пързалка.

Фестивалът се провежда за четвърта поредна година и отново посреща жителите и гостите на София с богата празнична програма, сцена с музика, разнообразни кулинарни предложения, атракциони и благотворителни инициативи.

“Да бъдем светлина там, където на някого му е тъмно. Вярвам, че силата на нашата общност е в ежедневната грижа и във вниманието, което си даваме един на друг - не само по празниците. Когато сме съпричастни и отворени към нуждите на хората, София става по-топъл и по-човечен град за всички”, каза зам.-кметът Надежда Бачева, която откри фестивала.

Sofia Christmas Fest ще продължи до 28 декември и се организира от BSG Media с подкрепата на Столична община, Столичен общински съвет, Министерство на земеделието и храните и “Пазари Възраждане”.

Празничният сезон в столицата е белязан от редица тематични базари. Най-старият сред тях - Немският коледен базар, който отбелязва своето петнадесето издание вече отвори врати.

Предстои да бъдат открити и други тематични базари: на площад “Славейков” за изкуство, вино и шоколад и пред хотел “Рила”, както и двудневен фестивал Mish Mash Fest Christmas Edition под куполите на Ларгото.

За първа година коледни базари ще отворят и в различни столични райони - сред първите ще бъдат тези в парк “Младост” и на площад “Плиска”.

Тази година София ще посрещне празниците в блестяща украса, която ще обхване над 50 места във всички райони на града. Столицата ще предложи празнични светлини, тематични зони за снимки, коледни базари и впечатляващи елхи, за да създаде топла и магична атмосфера за жителите и гостите си.