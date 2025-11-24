Италия без Синер спечели Купа Дейвис

Флавио Коболи донесе победата на Италия във финалната среща срещу Испания на турнира за Купа Дейвис в Болоня.

23-годишният Коболи направи обрат и спечели втория сингъл срещу Хауме Мунар с 1:6, 7:6, 7:5 в зрелищен сблъсък, продължил два часа и 57 минути.

На полуфиналите той изигра драматичен мач и срещу Зизу Бергс от Белгия, спасявайки седем мачбола в решителния тайбрек, за да класира Италия за финала.

В първата среща от финалния сблъсък Матео Беретини надигра Пабло Кареньо Буста с 6:3, 6:4 и даде аванс на своя тим.

„Толкова се гордея със себе си, гордея се със съотборниците си, с треньорите си, с всички, които направиха този финал възможен. Горд съм, семейството ми е тук и гледа. Това е един от онези моменти, които ще помня до края на живота си", каза Беретини след успеха.

Така Италия за трета поредна година печели трофея от най-престижния отборен турнир, макар и в отсъствието на лидера си в мъжкия тенис Яник Синер.

Испания пък бе без световния номер 1 Карлос Алкарас.

В класацията на ATP Италия в момента има девет играчи на сингъл в топ 100.

Италия е първата държава с три поредни купи "Дейвис" след САЩ през 1972 г. По-рано през сезона тенисистките на "адзурите" станаха шампионки в турнира "Били Джийн Кинг".