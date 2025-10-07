IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Нобел за Тръмп, призоваха семейства на заложници в Газа

Според организацията той е „ключова фигура“ в спасителните преговори

07.10.2025
Семействата на израелските пленници в Газа отправиха официален апел към Норвежкия Нобелов комитет да присъди престижната награда за мир на Доналд Тръмп. В писмо до институцията Форумът „Заложници и изчезнали семейства“ подчертава ролята на американския президент в усилията за сключване на сделка за освобождаване на всички заложници.

„Тръмп няма да спре, докато и последният не се върне у дома“

Според организацията, Тръмп е „ключова фигура“ в спасителните преговори, които целят освобождаването на останалите 48 пленници и окончателното прекратяване на войната в Газа. В писмото се посочва още, че той е доказал своята решаваща роля с посредничеството за споразумението за прекратяване на огъня, довело до освобождаването на десетки заложници в началото на годината.

Призивът на семействата идва само дни преди да бъде обявен тазгодишният носител на Нобеловата награда за мир – традиционно това става в петък, в края на Нобеловата седмица. 

Тагове:

тръмп нобел заложници газа
