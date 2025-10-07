САЩ дава ракети "Томахок" на Украйна, Тръмп взел "донякъде" решение

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че "донякъде" е взел решение за доставка на ракети "Томахок" на Украйна, предаде Ройтерс.

"Мисля, че искам да разбера какво ще правят с тях. Къде ги изпращат? Предполагам, че ще трябва да им задам този въпрос", каза Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет.

"Не се стремя към ескалация", отбеляза той.

Тръмп коментира и преговорите за слагане на край на войната в Газа.

"Смятам, че нещата вървят много добре и че групировката "Хамас" е приела някои много важни неща", каза американският президент, цитиран от Франс прес и БТА.