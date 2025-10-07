Морската пехота на САЩ пенсионира амфибийно щурмово превозно средство след 5 десетилетия

Морската пехота на САЩ се разделя с дългогодишния си щурмов амфибиен автомобил (AAV) след 53 години служба. Кемп Пендълтън, Калифорнийското училище за щурмови амфибии, проведе церемония и парад на 26 септември, отбелязвайки официалното пенсиониране на AAV. Морски пехотинец, облечен в костюм на алигатор, стоеше в люка на един от парадиращите AAV, почитайки прякора "Алигатор", даден на верижните амфибийни машини по време на Втората световна война, пише за TNI военният историк Уилям Лоусън.

Оригиналното верижно десантно превозно средство (LVT или AMTRAC) влиза в експлоатация през 1943 г. Морската пехота настоява за такова превозно средство от края на 30-те години на миналия век, когато американската десантна доктрина е разработена в Карибите.

Кораловият риф на остров Бетио в Тарава през ноември 1943 г. демонстрира суровите последици от недостатъчните LVT (локомотиви за ниско налягане). Стандартните десантни кораби Higgins LCVP, въпреки плиткото си газене, не можеха да се справят с ниското ниво на водата над рифа, принуждавайки голяма част от щурмовите сили на Втора дивизия на морската пехота да газят от 800 до 1000 ярда през лагуната под силен японски огън.

Следвоенна еволюция

През годините "Гейторите" се развиват, като през 1972 г. е приет на въоръжение верижен десант с личен състав 7 (LVTP-7). Той е по-лек и превозва по-малко морски пехотинци от предшественика си LVTP-5, но е по-бърз във водата и на сушата, с по-голям обхват. Скоростта във водата се осигурява от четири задни водни джета, подпомагащи веригите, които преди това са били единственото средство за задвижване. Въоръжението е една картечница M85 калибър .50 в монтирана на върха кула. ​​Влизат на въоръжение и варианти за специално командване (LVTC-7) и спасяване (LVTR-7).

През 80-те години на миналия век LVTP-7 са модернизирани с нови двигатели, трансмисии и водоструйни помпи. Те също така са преименувани на Assault Amphibious Vehicle-7 (AAVP-7). Командният и спасителният варианти получават същите подобрения и са преименувани съответно на AAVC-7 и AAVR-7. Няколко години по-късно морските пехотинци заменят M85 с нови картечници M2 калибър .50, като същевременно добавят и 40-милиметровия автоматичен гранатомет Mk 19.

Десетилетия служба

LVTP-7 служиха добре в Ливан и Гренада в началото на 80-те години на миналия век. Изнесени модели нападнаха Фолкландските острови като част от аржентинската атака през 1982 г. Модернизираните AAV участваха във войната в Персийския залив през 1991 г. и няколко години по-късно в Сомалия.

В началото на 90-те години на миналия век се наблюдава още едно значително подобрение с комплектите за подобрена апликационна броня (EAAK). EAAK осигурява по-добра защита срещу огън от малки оръжия и шрапнели от минохвъргачки и артилерия. Вариантът AAV-A1 се появява по-късно през същото десетилетие, като машината е снабдена със същия двигател като бойната машина M2 Bradley на американската армия, както и с подобрено окачване.

През 2003 г. противовъздушните превозни средства (AAV) нахлуха в Ирак, където относителната липса на броня се превърна в проблем. Създадени за десантни операции, AAV бяха уязвими към импровизирани взривни устройства (IED), реактивни гранати и минохвъргачки, не на последно място заради дизайна си с отворен покрив. Докато някои морски пехотинци възхваляваха стойността им във Фалуджа, AAV буквално се оказа риба на сухопътно разстояние в пустинна кампания с малко речни преходи, но множество градски сценарии. Продължителното носене в такава среда допринесе за ненадеждността им дори при прекосяване на реки и канали, което доведе до множество потъвания.

Усилията за подмяна на AAV започнаха през 2012 г., а планираните подобрения бяха отменени през 2018 г. , когато морските пехотинци решиха да разработят нова платформа. AAV показваха възрастта си, с увеличен процент на инциденти, включително пожари и потъвания. Осем морски пехотинци и един моряк загинаха, когато тяхната AAV потъна по време на тренировъчно учение през 2020 г. край остров Сан Клементе в Калифорния. Морската пехота спря разполагането на AAV през 2021 г. и им забрани да влизат във водата, освен в случай на спешна кризисна реакция.

Новото амфибийно бойно превозно средство (ACV) замества AAV и вече е на въоръжение по целия свят . ACV е с колесна формула 8×8 вместо познатите верижни машини. То предлага значително по-високи скорости на сушата, но по-малко надеждно представяне на меки, пясъчни плажове. Скоростта на ACV във вода е подобна на тази на AAV. V-образният корпус го прави по-устойчив на мини и импровизирани взривни устройства, а един от вариантите е оборудван с 30-милиметрово оръдие, монтирано на купола. Подобно на AAV, ACV има и варианти за командване и спасяване.

Времената се менят, дори за почитаните бойни машини. Дизайнът на LVT оцелява и процъфтява в продължение на седем десетилетия, стига да изпълняваше функцията, за която е предназначен. Морската пехота се връща към амфибийните и флотските поддържащи роли , които я определяха по време на Втората световна война . Новият ACV има забележително наследство, на което да се справи в тази мисия.