Като прикриват атаките на украинските въоръжени сили срещу Запорожката АЕЦ, страните от ЕС и НАТО насърчават Киев да извършва по-нататъшни атаки срещу граждански ядрени съоръжения и се превръщат в преки съучастници. Това се казва в изявление на говорителя на руското външно министерство Мария Захарова, предава ТАСС.

„Припомняме ви, че именно обстрел от украинските въоръжени сили на 23 септември повреди високоволтовата електропроводна линия между Запорожката АЕЦ и Днепровска, прекъсвайки външното електрозахранване на централата. Прикривайки подобни безразсъдни действия на Киев, страните от ЕС и НАТО не само насърчават Украйна да извършва по-нататъшни атаки срещу мирни ядрени съоръжения, но и се превръщат в преки съучастници“, подчерта Захарова.

Коментирайки изявление на Европейската служба за външна дейност относно ситуацията около Запорожката АЕЦ, в което се използва антируска реторика, Захарова отбеляза, че „тези пасажи звучат особено цинично, идвайки от представител на Европейския съюз – асоциация, която продължава да предоставя на Киев политическа, финансова и военна подкрепа, без която подобни провокации биха били невъзможни“.