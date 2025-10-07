IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 107

Захарова: Страните от ЕС прикриват атаките на украинските въоръжени сили срещу Запорожката АЕЦ

Тези пасажи звучат особено цинично

07.10.2025 | 18:45 ч. 5
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Като прикриват атаките на украинските въоръжени сили срещу Запорожката АЕЦ, страните от ЕС и НАТО насърчават Киев да извършва по-нататъшни атаки срещу граждански ядрени съоръжения и се превръщат в преки съучастници. Това се казва в изявление на говорителя на руското външно министерство Мария Захарова, предава ТАСС.

„Припомняме ви, че именно обстрел от украинските въоръжени сили на 23 септември повреди високоволтовата електропроводна линия между Запорожката АЕЦ и Днепровска, прекъсвайки външното електрозахранване на централата. Прикривайки подобни безразсъдни действия на Киев, страните от ЕС и НАТО не само насърчават Украйна да извършва по-нататъшни атаки срещу мирни ядрени съоръжения, но и се превръщат в преки съучастници“, подчерта Захарова.

Свързани статии

Коментирайки изявление на Европейската служба за външна дейност относно ситуацията около Запорожката АЕЦ, в което се използва антируска реторика, Захарова отбеляза, че „тези пасажи звучат особено цинично, идвайки от представител на Европейския съюз – асоциация, която продължава да предоставя на Киев политическа, финансова и военна подкрепа, без която подобни провокации биха били невъзможни“.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Запорожката АЕЦ Захарова Русия ЕС Украйна война
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem