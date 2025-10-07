Москва ще отговори, ако ЕС ограничи движението на руските дипломати

Кремъл предупреди днес, че Русия ще формулира съответна реакция на предполагаемия план на Европейския съюз да ограничи движението на руските дипломати в рамките на блока, предаде Ройтерс.

Страните от ЕС в момента подготвят споразумение за ограничаване на движението на руските дипломати на територията на обединението, но все още няма постигнато споразумение по въпроса, съобщиха пред агенцията европейски дипломати.

Подобна мярка, предложена от дипломатическата служба на ЕС, би накарала руските дипломати, разположени в дадена страна от ЕС, да съобщят на друга страна от съюза, ако искат да пътуват в нея. Това би дало възможност на правителствата да им забранят достъп.

"Разбира се, че ще има отговор. Нашата дипломатическа служба ще формулира предложения и те ще бъдат приложени", заяви Песков, коментирайки темата.

"Като цяло можем да добавим единствено, че за наше съжаление европейците активно съживяват умението си да градят нови разделителни стени", допълни говорителят на Кремъл, цитиран от ТАСС.

(БТА)