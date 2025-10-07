IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 92

Москва ще отговори, ако ЕС ограничи движението на руските дипломати

Страните от ЕС в момента подготвят подобно споразумение

07.10.2025 | 15:42 ч. 26
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Кремъл предупреди днес, че Русия ще формулира съответна реакция на предполагаемия план на Европейския съюз да ограничи движението на руските дипломати в рамките на блока, предаде Ройтерс.

Страните от ЕС в момента подготвят споразумение за ограничаване на движението на руските дипломати на територията на обединението, но все още няма постигнато споразумение по въпроса, съобщиха пред агенцията европейски дипломати.

Подобна мярка, предложена от дипломатическата служба на ЕС, би накарала руските дипломати, разположени в дадена страна от ЕС, да съобщят на друга страна от съюза, ако искат да пътуват в нея. Това би дало възможност на правителствата да им забранят достъп.

"Разбира се, че ще има отговор. Нашата дипломатическа служба ще формулира предложения и те ще бъдат приложени", заяви Песков, коментирайки темата.

"Като цяло можем да добавим единствено, че за наше съжаление европейците активно съживяват умението си да градят нови разделителни стени", допълни говорителят на Кремъл, цитиран от ТАСС.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

руски дипломати движение ЕС Дмитрий Песков
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem