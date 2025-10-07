Лавров: Москва наблюдава ефективната борба на Кабул с тероризма

Руският външен министър Сергей Лавров оцени, че афганистанските власти се борят ефективно с тероризма.

"Отдаваме заслуженото на Кабул за факта, че въпреки значителния външен натиск и сравнително скромния държавен бюджет, той успя да се бори ефективно с терористичните групировки, предимно с афганистанския клон на "Ислямска държава", заяви руският външен министър, откривайки седмата среща от консултациите в московски формат за Афганистан, предава ТАСС.

"Стотици бойци, които сеяха смърт и разрушения на афганистанска земя, бяха елиминирани", заяви руският министър.