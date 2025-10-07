IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Лавров: Москва наблюдава ефективната борба на Кабул с тероризма

Руският първи дипломат подчерта успехите в борбата с наркотрафика

07.10.2025 | 17:23 ч.
Снимка: БГНЕС/ EPA

Руският външен министър Сергей Лавров оцени, че афганистанските власти се борят ефективно с тероризма.

"Отдаваме заслуженото на Кабул за факта, че въпреки значителния външен натиск и сравнително скромния държавен бюджет, той успя да се бори ефективно с терористичните групировки, предимно с афганистанския клон на "Ислямска държава", заяви руският външен министър, откривайки седмата среща от консултациите в московски формат за Афганистан, предава ТАСС. 

"Стотици бойци, които сеяха смърт и разрушения на афганистанска земя, бяха елиминирани", заяви руският министър.

Лавров подчерта успехите в борбата с наркотрафика.

"Постигнат е и значителен напредък в усилията за борба с наркотиците. Според Службата на ООН по наркотиците и престъпността, отглеждането и производството на опиумен мак в Афганистан са намалели с 90% от 2022 г. насам“, каза той, наричайки тези цифри отличен резултат.  „Отбелязваме, че след четири години на власт правителството на ислямското емирство се е укрепило и уверено управлява държавата", подчерта Лавров.

