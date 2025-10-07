Ръководството на "Елените" с позиция: Сградите са изградени законно, имаме отводнителен колектор

Ръководството на ваканционно селище "Елените" разпространи позиция след трагедията, отнела живота на четирима души, предаде БТВ.

Ето какво пише в нея:

"С дълбока скръб и съпричастност към трагедията, която засегна нашия регион, ръководството на ваканционно селище „Елените“ изразява своите искрени съболезнования към семействата на загиналите и пострадалите при бедствието.

Това, което преживяхме, беше неочаквана и опустошителна природна стихия, пред която човекът и неговите съоръжения са безсилни. Измерените валежи показват безпрецедентна ситуация. Собствената метеорологична станция, разположена на територията на ваканционно селище „Елените“, е регистрирала 340 литра дъжд на квадратен метър в рамките на няколко часа. Това е количество, многократно надвишаващо месечната норма за региона и потвърждава изключителния мащаб на явлението. По данни от други източници и наблюдения в района на Стара планина количеството валежи нагоре по водосбора е било още по-голямо, което обяснява внезапното и масирано придошло количество вода. От планинските склонове се спусна внезапна водна вълна, придружена от дървесна маса, наноси и камъни, която причини тежки щети както в района на "Елените", така и в други населени места в страната. Това беше природно бедствие от изключителен мащаб, а не следствие от човешка намеса. Природата показа сила, каквато инфраструктурата не може да спре. Съзнавайки общественото напрежение и многото спекулации, искаме ясно да заявим, че всички сгради и съоръжения на територията на ваканционно селище „Елените“ са изградени законно, по одобрени проекти и с необходимите разрешителни.

В основата на комплекса съществува масивен отводнителен колектор с ширина около 20 метра, височина 2 метра и дължина над 700 метра, който повече от 30 години функционира безпроблемно и успешно отвежда дъждовните води от планината към морето. Въпреки това, при такава безпрецедентна водна маса, дори най-здравите инженерни решения са безсилни пред природата. В момента, когато в различни части на страната също има наводнения, включително на места, където няма нито река, нито дерета, нито строителство, става ясно, че това не е въпрос на локален проблем, а на климатичен екстремум, който засяга всички.

Не търсим оправдания – търсим решения и сътрудничество.

Ръководството на ваканционно селище „Елените“ поема своята морална отговорност да подпомогне пострадалите, да съдейства на институциите и да участва в пълното възстановяване на района. Нашите екипи вече работят за разчистване, оценка на щетите и осигуряване на безопасност на територията на комплекса.

Същевременно, призоваваме държавните институции да окажат реална подкрепа – както в спешното възстановяване, така и в превенцията срещу бъдещи подобни бедствия. Това е момент, в който държавата трябва да бъде до своите граждани, а не срещу тях. Не можем да позволим фокусът да се измести от помощта към пострадалите към търсене на виновни там, където няма такива. Призив към държавата: превенцията спасява животи. Бедствието при "Елените" показа нещо очевидно – времето е станало по-екстремно, а системата за превенция и ранно предупреждение – недостатъчна. Необходими са:

- редовно почистване на деретата и водосборите;

контрол на сечите в горните части на планините;

изграждане на мониторинг за валежи и автоматично известяване при риск от порой.

Това не са пожелания – това са уроци, платени с човешки животи. Нашите мисли са с хората, които загубиха близки, домове и труд. Ръководството на ваканционно селище „Елените“ ще продължи да оказва пълно съдействие на институциите и да помага на пострадалите. Нека това бедствие не бъде повод за обвинения, а за единство, действие и отговорност. Природата няма вина. И ние нямаме враг – освен собственото си бездействие. Ръководството на ваканционно селище „Елените“, приключва позицията.