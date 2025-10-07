IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
3 зодии с повече късмет до края на октомври

Вижте дали вашата е сред тях

07.10.2025 | 17:45 ч. 3
Снимка: istock

Октомври е тук и за някои зодии месецът обещава да бъде изключително наситен с емоции. Късметът ще бъде на страната на три зодиакални знака, които ще се радват на успехи и постижения. Кои са тези късметлии според астрологичните прогнози?

Овен

Пълнолунието на 7 октомври ще открие за вас специален период на щастие и късмет, скъпи Овни. Време е да се отърсите от стари травми, тежести и трудности, които са спирали прогреса ви. Настъпва период, в който късметът ще е на ваша страна и ще ви помага да реализирате целите си.

Представителите на зодия Овен могат да очакват много врати, които доскоро са били затворени за тях, сега да се отворят широко и да имат достъп до нови ресурси.

Някои от начинанията, които започвате през този успешен период за вас, могат да ви донесат голямо щастие в следващите месеци и началото на новата 2026-а година.

Източник: Късметът идва през октомври за тези 3 зодии
 

