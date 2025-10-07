Папа Лъв XIV тръгва на път, в края на ноември ще посети Турция и Ливан

Папа Лъв XIV ще пътува до Турция и Ливан в края на ноември, обяви Ватикана във вторник, в първото посещение извън Италия на новия лидер на световната Католическа църква, съобщава Ройтерс.

Папа Лъв XIV, първият папа от САЩ, ще посети Турция от 27 до 30 ноември, преди да се отправи към Ливан от 30 ноември до 2 декември, където се очаква да говори за тежкото положение на християните в Близкия изток и да отправи призиви за мир в целия регион.

Папата беше избран от католическите кардинали по света на 8 май, за да замени покойния папа Франциск, който планираше да посети и двете страни, но не успя да отиде поради здравословни проблеми.

В Турция папата ще се срещне с патриарх Вартоломей, духовен водач на 260-те милиона православни християни по света, за честванията на 1700-годишнината от важен ранен църковен събор, който се проведе в Никея, сега наречен Изник.

"Изключително символично е, че папа Лъв XIV ще посети (патриарха) по време на първото си официално пътуване“, каза пред Ройтерс преподобният Йоан Хрисавгис, съветник на Вартоломей.

"Папа Лъв несъмнено се стреми да изрази и утвърди своята идентичност като християнин в свят с много различни вероизповедания, където всички хора, независимо от религията и расата си, са призовани да живеят заедно във взаимно разбирателство“, каза свещеникът.

Пътуването в чужбина се е превърнало в основна част от съвременното папство, като папите се стремят да се срещат с местни католици, да разпространяват вярата и да водят международна дипломация.

Първите пътувания на новия папа обикновено се разглеждат като индикация за проблемите, които той иска да подчертае по време на управлението си. От месеци се очакваше папа Лъв да пътува до Турция, но допълнителното посещение в Ливан се появи в дискусиите едва през последните седмици.

Служители на Ватикана споделят, че папата иска да отправи призиви за мир и да отбележи химическата експлозия през 2020 г. в пристанището на Бейрут, която уби 200 души и причини щети за милиарди долари.